MotoGP, in Austria è Jorge Martin a conquistare la pole position

Jorge Martin ha conquistato la pole position del GP d'Austria, classe MotoGP. Sul Red Bull Ring a fianco dell'Aprilia dello spagnolo, in prima fila, nella gara Sprint delle 15 e nella gara lunga di domani partiranno anche la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Marco Bezzecchi aprirà la seconda fila con il quarto tempo. Quinto in griglia sarà Ogura, poi ecco Alex Marquez, Pecco Bagnaia e Di Giannantonio. Saranno Fabio Quartararo e Johann Zarco a chiudere poi la top ten. Nel pomeriggio, come detto, è in programma la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend.

I commenti dopo le qualifiche

L'ultima pole position di Martin, prima di quella odierna in Austria, risaliva al GP di Assen, in Olanda, disputato il 27 giugno scorso. "Quando conosco la moto e sento che tutto é a posto riesco a spingere forte, in qualifica ho spinto come una bestia ed é venuto questo bel tempo. Abbiamo migliorato molto da ieri" ha commentato il pilota dell'Aprilia parlando con Sky, in testa con il tempo di 1'27.917, appena 15 millesimi meglio di quello ottenuto da Marc Marquez. "Sono molto contento perché rispetto al feeling di ieri, quando facevo fatica, soprattutto sul giro secco, oggi é andata molto meglio" ha detto il pilota Ducati, leader del Mondiale con 274 punti, a parimerito proprio con Martin. Ma "anche Pedro Acosta non é fuori dai giochi" per la corsa al titolo "perché mancano ancora tante gare". In miglioramento Francesco Bagnaia che, dopo aver superato lo scoglio della Q1, ha ottenuto il settimo tempo ed aprirà la terza fila della griglia.