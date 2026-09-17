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Europei volley maschile, Italia-Slovenia 3-2: azzurri agli ottavi contro la Danimarca

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All'Italia bastavano due set per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi da prima del girone, e gli azzurri li hanno conquistati subito (25-19, 25-22). De Giorgi ha quindi dato spazio ai giocatori meno impiegati, sfiorando il successo già al terzo set, perso 29-27 dopo tre match-point falliti. Al tie-break l'Italia ha ritrovato ritmo e ha mantenuto l'imbattibilità. Domenica a Torino la sfida con la Danimarca

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L'Italia batte 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone A degli Europei di pallavolo maschile, a Modena. Gli azzurri di De Giorgi, nel match che decideva il primo posto, si impongono con il punteggio di 25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9 (dopo aver avuto tre match point nel terzo set) e chiudono imbattuti la fase a gruppi. Negli ottavi per l'Italvolley l'avversaria sarà la Danimarca, domenica. 

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