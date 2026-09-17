All'Italia bastavano due set per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi da prima del girone, e gli azzurri li hanno conquistati subito (25-19, 25-22). De Giorgi ha quindi dato spazio ai giocatori meno impiegati, sfiorando il successo già al terzo set, perso 29-27 dopo tre match-point falliti. Al tie-break l'Italia ha ritrovato ritmo e ha mantenuto l'imbattibilità. Domenica a Torino la sfida con la Danimarca
L'Italia batte 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone A degli Europei di pallavolo maschile, a Modena. Gli azzurri di De Giorgi, nel match che decideva il primo posto, si impongono con il punteggio di 25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9 (dopo aver avuto tre match point nel terzo set) e chiudono imbattuti la fase a gruppi. Negli ottavi per l'Italvolley l'avversaria sarà la Danimarca, domenica.
©Ansa
Volley, le Nazionali italiane ricevute da Mattarella e Meloni
Il presidente della Repubblica alle Azzurre e agli Azzurri: 'Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente'. Poi ha aggiunto che 'sta venendo su una generazione eccezionale'. Velasco: 'In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità'