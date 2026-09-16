Relax sulle Dolomiti per Federica Brignone. A tre settimane dall’ultimo intervento alla gamba, la sciatrice italiana si è concessa qualche giorno di vacanza in Alto Adige. “Easy girlz weekend!”, ha scritto l’azzurra nel post pubblicato su Instagram, aggiungendo che quelli degli ultimi giorni in alta quota sono stati “i primi passi sulla zampa nuova!”. Nelle fotografie condivise da Brignone, la sciatrice appare sorridente e in forma, con paesaggi di montagna sullo sfondo e indossando anche un tipico abito sudtirolese.

L'incidente del 2025

Federica Brignone il 25 agosto si era dovuta sottoporre a un nuovo intervento chirurgico alla gamba. La campionessa di sci aveva reso nota l’operazione spiegando che, nonostante i miglioramenti, la sua gamba non si era ancora ripresa del tutto dall’incidente del 2025. Il dolore ancora presente aveva quindi spinto Brignone, insieme al suo team medico, a decidere di intervenire chirurgicamente per “rimuovere la placca e fare una pulizia della zona”. Il grave infortunio alla gamba sinistra risale al 3 aprile dello scorso anno: una caduta durante i campionati italiani che le ha provocato la frattura di tibia e perone. L'incidente le è costato una serie di interventi chirurgici e una lunga e impegnativa riabilitazione.