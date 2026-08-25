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Sci, Federica Brignone si opera di nuovo alla gamba nel pomeriggio: “Ho ancora dolore”

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federicabrignone/Instagram

Lo ha annunciato la campionessa azzurra in un post su Instagram. Le sue condizioni, dopo l’incidente dell’aprile 2025, sono migliorate ma non sono ancora ottimali: il team ha quindi deciso di “rimuovere la placca e fare una pulizia della zona”

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Nuova operazione alla gamba questo pomeriggio per Federica Brignone. La campionessa di sci non si è ancora ripresa del tutto dopo l’incidente di aprile 2025. “La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore”, ha scritto l’azzurra in un post su Instagram aggiornando sulle sue condizioni di salute. Il dolore ancora presente ha spinto Brignone, insieme al suo team medico, a decidere di intervenire chirurgicamente. “L'obiettivo principale - ha spiegato la sciatrice - sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio”.

L’incidente di aprile 2025

Federica Brignone con il suo palmarès di vittorie è entrata nella storia dello sport italiano. Impresa epocale quella compiuta dalla sciatrice azzurra durante le Olimpiadi invernali del 2026, durante le quali ha conquistato una medaglia d’oro in SuperG e una in Gigante. Vittorie che hanno assunto un sapore ancora più dolce essendo arrivate neanche un anno dopo il grave infortunio alla gamba sinistra: una caduta avvenuta il 3 aprile 2025 durante i campionati italiani che le ha provocato la frattura di tibia e perone. L'incidente le è costato una serie di interventi chirurgici e una lunga e impegnativa riabilitazione.

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La sciatrice italiana, dopo il capolavoro in SuperG, ha conquistato il gradino più alto del podio anche nel Gigante. Medaglia d’argento ex aequo alla svedese Hector e alla norvegese Stjernesund, che hanno fatto registrare lo stesso tempo. Al traguardo, mentre l’azzurra esultava, le rivali le hanno reso omaggio inginocchiandosi davanti a lei sulla neve. Scena simile durante la premiazione. Brignone: “Senza parole, ho sentito le urla e non ho più capito niente”

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