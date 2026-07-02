“È un grande onore”, ha detto la campionessa di sci, reduce dei successi alle Olimpiadi di Milano Cortina. A margine della cerimonia Brignone ha parlato con i cronisti delle sue condizioni fisiche: "Sto lavorando fisicamente, sono oltre le sei settimane di preparazione atletica, miglioro giorno per giorno, la mia gamba idem"

Con la tradizionale cerimonia a Palazzo Marino, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha conferito ieri l’Ambrogino d’oro alla campionessa di sci Federica Brignone, per le sue imprese sportive. “È un grande onore”, ha detto Brignone, reduce dei successi alle Olimpiadi di Milano Cortina. Presenti alla cerimonia il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda, il Presidente della FISI Alpi Centrali Franco Zecchini, il Presidente del Coni Lombardia Marco Riva, e Claudia Giordani, argento olimpico a Innsbruck ’76.

Brignone: "Mi alleno e sto bene, la gamba migliora"

A margine della cerimonia Brignone ha parlato con i cronisti delle sue condizioni fisiche, dopo il brutto incidente dello scorso anno e poi l'impresa delle Olimpiadi: "Sto lavorando fisicamente, sono oltre le sei settimane di preparazione atletica, miglioro giorno per giorno, la mia gamba idem. Mi sto allenando duramente come al solito in questo periodo". "Per

essere un bravo atleta bisogna saper girare pagina dopo un momento molto difficile ma anche dopo un momento molto bello, bisogna sempre pensare al qui ed ora e io mi sto allenando", ha aggiunto la campionessa olimpica, osservando che "per me è importante rispettare i miei principi e i miei valori, cerco di allenarmi ed essere in forma, non posso controllare tutto e non posso tornare indietro prima dell'incidente, quello che è successo

è successo ma ora andiamo avanti. Se posso essere fonte d'ispirazione ben venga, cerco di dare il buon esempio".