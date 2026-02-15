La sciatrice italiana, dopo il capolavoro in SuperG, ha conquistato il gradino più alto del podio anche nel Gigante. Medaglia d’argento ex aequo alla svedese Hector e alla norvegese Stjernesund, che hanno fatto registrare lo stesso tempo. Al traguardo, mentre l’azzurra esultava, le rivali le hanno reso omaggio inginocchiandosi davanti a lei sulla neve. Scena simile durante la premiazione. Brignone: “Senza parole, ho sentito le urla e non ho più capito niente”