Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Brignone

Olimpiadi, Federica Brignone vince un altro oro e le avversarie s’inchinano. FOTO

Sport fotogallery
17 foto
©Ansa

La sciatrice italiana, dopo il capolavoro in SuperG, ha conquistato il gradino più alto del podio anche nel Gigante. Medaglia d’argento ex aequo alla svedese Hector e alla norvegese Stjernesund, che hanno fatto registrare lo stesso tempo. Al traguardo, mentre l’azzurra esultava, le rivali le hanno reso omaggio inginocchiandosi davanti a lei sulla neve. Scena simile durante la premiazione. Brignone: “Senza parole, ho sentito le urla e non ho più capito niente”

