Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina. FOTO
- Sono undici finora le medaglie vinte dalle atlete e dagli atleti italiani alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina. Il record di podi in una singola edizione dei Giochi invernali è di 20, stabilita a Lillehammer nel 1994. Ecco tutte quelle conquistate in questa edizione, in ordine cronologico.
- Lo sciatore azzurro ha vinto la medaglia di bronzo nella Discesa il 7 febbraio.
- Nella stessa gara, la discesa libera del 7 febbraio sulla pista Stelvio a Bormio, lo sciatore azzurro ha vinto la medaglia d’argento.
- La pattinatrice azzurra ha vinto la medaglia d’oro nella gara di velocità sui 3000 metri il 7 febbraio
- La sciatrice azzurra ha vinto la medaglia di bronzo nella Discesa l’8 febbraio.
- La snowboarder italiana ha vinto la medaglia di bronzo nello Slalom gigante parallelo l’8 febbraio.
- La staffetta mista nel biathlon ha vinto la medaglia d’argento l’8 febbraio.
- Il pattinatore italiano ha vinto la medaglia di bronzo nella gara di velocità sui 5000 metri l’8 febbraio.
- Lo slittinista italiano ha vinto la medaglia di bronzo nel Singolo l’8 febbraio.
- Le pattinatrici e i pattinatori azzurri di figura hanno vinto la medaglia di bronzo nel Team event l’8 febbraio.
- Le pattinatrici e i pattinatori azzurri hanno visto la medaglia d’oro nella Staffetta mista dello Short track il 10 febbraio.
- Gli azzurri del curling hanno vinto la medaglia di bronzo nel Doppio misto il 10 febbraio.