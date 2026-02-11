Offerte Sky
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina. FOTO

Sport fotogallery
12 foto
©Ansa

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto undici medaglie. Il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali è di 20, stabilita a Lillehammer nel 1994

