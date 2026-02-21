Penultima giornata di gare per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina (IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA - FOTO). Oggi vanno in scena alcune delle competizioni più attese della rassegna a cinque cerchi. Su tutte, la 50km mass start dello sci di fondo. Non gareggerà Pellegrino a causa uno stato influenzale. È anche il giorno dello skicross maschile: l'Italia può sognare grazie a Simone Deromedis, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni. Ad Antholz-Anterselva la mass start femminile è l'ultima gara in carriera per Dorothea Wierer ed è una nuova occasione di medaglia sia per lei che per Lisa Vittozzi. Nel pattinaggio su pista lunga ci sono in programma entrambe le mass start, sia maschile che femminile con Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida al via.

Ieri, gli azzurri della staffetta 5000 metri dello short track hanno conquistato la medaglia di bronzo. La squadra composta da Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli regala all'Italia la medaglia n.27. Delusione per Francesca Lollobrigida che resta fuori dal podio nei 1500 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. All'azzurra, oro nei 3000 e 5000, non è riuscita la terza impresa sul ghiaccio di Rho. Niente medaglia anche per Arianna Fontana nei 1500 metri, sesta l'altra azzurra Sighel. Sfortuna invece per Tommaso Giacomel, costretto a ritirarsi per un dolore al fianco dopo il secondo poligono mentre conduceva la mass start maschile di Anterselva. Per il 25enne trentino escluse complicazioni, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.

