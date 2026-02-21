Olimpiadi, Usa-Canada in finale hockey: Trump a Milano? Cosa sappiamo

Nessuna visita di Donald Trump a Milano-Cortina. Da fonti molto ben informate non c'è ancora alcun riscontro della possibile venuta del presidente degli Stati Uniti alle Olimpiadi invernali 2026 "anche se l'ipotesi non può del tutto essere esclusa". Si era parlato fino a questa mattina di una sorta di visita chirurgica di Trump, con possibile atterraggio con Air Force One forse a Linate, la sua presenza all'Arena Santa Giulia, poi cerimonia di chiusura a Verona. Ma per ora tutto tace. Gli Usa sono a caccia del primo oro maschile da 46 anni. Miracle on Ice, era il 1980. Allora il grande favorito era l'Urss, e vinsero gli americani. Oggi sulla carta lo è il Canada - anche se gli Stati Uniti sono fortissimi - ma la voglia di replicare il miracolo è quella di allora.