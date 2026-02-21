Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi, Usa-Canada in finale hockey: Trump a Milano? Cosa sappiamo

Cronaca
©Getty

Il presidente Usa, a dispetto delle indiscrezioni circolate fino a questa mattina, potrebbe non venire in Italia per assistere al match. A 24 ore dalla gara nessuna conferma sull'arrivo nel nostro Paese

ascolta articolo

Nessuna visita di Donald Trump a Milano-Cortina. Da fonti molto ben informate non c'è ancora alcun riscontro della possibile venuta del presidente degli Stati Uniti alle Olimpiadi invernali 2026 "anche se l'ipotesi non può del tutto essere esclusa". Si era parlato fino a questa mattina di una sorta di visita chirurgica di Trump, con possibile atterraggio con Air Force One forse a Linate, la sua presenza all'Arena Santa Giulia, poi cerimonia di chiusura a Verona. Ma per ora  tutto tace. Gli Usa sono a caccia del primo oro maschile da 46 anni. Miracle on Ice, era il 1980. Allora il grande favorito era l'Urss, e vinsero gli americani. Oggi sulla carta lo è il Canada - anche se gli Stati Uniti sono fortissimi - ma la voglia di replicare il miracolo è quella di allora. 

2262706045 - ©Getty

Usa in finale hockey, ma improbabile la presenza di Trump

Sale la febbre per la finale olimpica dell'hockey, l'ultimo atto domani delle Olimpiadi di Milano Cortina prima della Cerimonia di chiusura di Verona. A giocarsi l'oro sul ghiaccio dell'Arena Santa Giulia Canada e Stati Uniti, che ieri sera in semifinale si sono sbarazzati della Slovacchia. Sugli spalti non dovrebbe esserci, come era stato ventilato nei giorni scorsi, Donald Trump. Il presidente, che aveva ipotizzato di venire a Milano per tifare la propria squadra in finale, resterà ad occuparsi delle questioni di politica interna ed estera che negli ultimi giorni hanno assorbito la sua agenda. Nei giorni scorsi l'allerta per l'arrivo del presidente Usa, appassionato tifoso di hockey, era cresciuta con i progressi della squadra americana, ma a un giorno dalla gara non ci sono segnali dell'arrivo di Trump, che richiederebbe un imponente apparato di sicurezza.  

Approfondimento

Olimpiadi 2026, risultati oggi: Italia oro e argento nello ski cross

Cronaca: Ultime notizie

Incidente al Corno alle Scale in E. Romagna, coinvolti alpinisti

Cronaca

Gli alpinisti coinvolti probabilmente stavano transitando lungo la zona, forse tutti in...

Ascoli, due persone trovate morte in una tenda nei pressi del cimitero

Cronaca

Le verifiche del medico legale avrebbero escluso una morte violenta e l'ipotesi più probabile è...

Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente indagato per l'omicidio di Rogoredo

Cronaca

L'assistente capo, 41 anni, del commissariato di Mecenate è indagato per omicidio...

Trapianto di cuore fallito a Napoli, il bimbo è morto stamattina

Cronaca

L’Azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi, ha comunicato che...

Roma, maxi furto da 140 mila euro a Valentino: un arresto

Cronaca

Il furto nel negozio di lusso al centro della Capitalerrisale all'8 novembre del...

Cronaca: i più letti