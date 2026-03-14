Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, autopsia: 30 coltellate

L’esame sul corpo della vittima, uccisa lunedì 9 marzo dall'ex compagno Santino Bonfiglio, è stato eseguito dal medico legale Alessio Asmundo. Il presunto assassino sarebbe entrato dalla finestra e avrebbe colpito la vittima alla nuca prima di colpirla con un’arma da taglio. L’uomo, che ora si trova in carcere, era ai domiciliari per finire di scontare una precedente pena per un tentato omicidio risalente al 2008 ascolta articolo

È stata prima tramortita con un colpo alla nuca e poi colpita con 30 coltellate Daniela Zinnanti, la donna uccisa dall'ex compagno Santino Bonfiglio lo scorso lunedì 9 marzo a Messina. La donna, ennesima vittima di femminicidio, stando a quanto emerso dall’autopsia effettuata oggi, avrebbe provato a difendersi dal suo aggressore. L’esame sul corpo della 50enne è stato condotto dal medico legale Alessio Asmundo che ieri ha ricevuto l'incarico dalla Procura. All'obitorio dell'ospedale Papardo erano presenti anche i consulenti nominati dalla difesa di Bonfiglio e dalla famiglia Zinnanti, i professori Daniela Sapienza e Antonino Bondì.

L’esito dell’autopsia Stando alla ricostruzione delle autorità, Bonfiglio avrebbe usato un tondino in ferro per forzare la finestra ed entrare nella stanza da letto di Daniela Zinnanti. A quel punto l’avrebbe tramortita con un colpo alla nuca per poi accanirsi su di lei con un coltello. La donna presentava 30 coltellate: alcune ferite anche alle mani, segno che in un primo momento ha provato a proteggersi dalle coltellate, poi al torace e al collo. Secondo l'autopsia la vittima sarebbe morta subito dopo a causa della gravità delle ferite riportate. Leggi anche Femminicidio Messina, convalidato fermo ex compagno. Domani l'autopsia