Il collegio di periti nominati dal Gip: "Incapace di sostenere l'iter giudiziario". L'imputato dovrebbe stare 12 mesi in un centro riabilitativo. Di parere opposto i consulenti dei familiari della vittima, che protestano: "Uno scandalo, siamo in un limbo"

Lorenzo Innocenti, l'architetto di 37 anni che l'8 febbraio 2025 uccise a coltellate la compagna Eleonora Guidi a Rufina (Firenze) tentando poi il suicidio gettandosi dalla finestra, al momento non è in grado di partecipare al processo e non è socialmente pericoloso. In seguito alle lesioni riportate presenta amnesie, deficit del linguaggio e difficoltà nel ragionamento. Lo hanno stabilito i periti incaricati dal gip Alessandro Moneti in vista dell'udienza del 25 marzo, secondo quanto riportano oggi il Corriere Fiorentino e La Nazione.



Il parere dei consulenti della famiglia della vittima "La condizione — è la conclusione a cui sono arrivati lo psichiatra Rolando Paterniti, la neurologa Antonella Notarelli e il medico legale Beatrice Defraia — potrebbe risultare temporanea e suscettibile di miglioramento a seguito di percorso riabilitativo in un centro specializzato per almeno 12 mesi, dopo i quali si ritiene opportuna una rivalutazione dello stato neuropsicologico". Di parere opposto i consulenti della famiglia della vittima: "Innocenti ha colpito la povera Eleonora con ben 24 fendenti dimostrativi di inaudita ferocia, per di più in presenza del figlio minore — scrivono il neurologo Sandro Sorbi, il medico legale Aurelio Bonelli e lo psichiatra Stefano Berrettini — in assenza di alcuna nota patologia neurologica e psichiatrica, siamo di fronte a un soggetto incapace di controllare le sue pulsioni aggressive e, quindi, estremamente pericoloso".

