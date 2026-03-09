La Corte d'Assise di Roma ha dato il via libera all'esame, da effettuarsi entro 30 giorni, per verificare l'effettiva capacità dell'imputato di partecipare al processo. È accusato del duplice omicidio, aggravato dai futili e abietti motivi, e dell'occultamento del cadavere della compagna e della figlia

Francis Kaufmann, l’uomo americano accusato del duplice femminicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, i cui corpi furono ritrovati lo scorso anno a Villa Pamphilj, sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Lo ha stabilito la Corte d’Assise della Capitale, accogliendo la richiesta della difesa, per capire se l’imputato ha la capacità di partecipare al processo: i giudici hanno dato ai periti 30 giorni per completare il loro lavoro. Per l'uomo le accuse sono di omicidio aggravato dai futili e abietti futili, oltre all'occultamento di cadavere.

Perizia psichiatrica per Kaufmann, la difesa: "Condizioni mentali deteriorate"

La richiesta della perizia psichiatrica da parte dei legali di Kaufmann era arrivata già nel corso della prima udienza del processo, lo scorso febbraio. L’avvocato Paolo Foti aveva parlato di una sollecitazione legata “alle sue condizioni mentali, che negli ultimi mesi sono andate deteriorandosi in modo evidente”, anche dopo “un violento alterco con una agente della Penitenziaria” in carcere a Rebibbia. Secondo Foti “Kaufmann è stato evidentemente sedato, ai colloqui si presentava con gli abiti sporchi, faceva discorsi privi di senso, veri e propri monologhi deliranti”. La Procura di Roma si era opposta, ma la Corte d’Assise ha deciso di procedere.

I femminicidi di Villa Pamphilj

I fatti risalgono a giugno 2025. I due corpi erano stati ritrovati a pochi metri di distanza l’uno dall’altro: le autopsie sui cadaveri hanno poi stabilito che la 28enne russa Anastasia Trofimova è morta per soffocamento e che la figlia è stata strangolata. Dopo gli omicidi, Kaufmann aveva fatto perdere le sue tracce, partendo con un volo di linea per l'isola greca di Skiathos, dove poi è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Dalle verifiche effettuate dopo il fermo è emerso inoltre che l'uomo da anni utilizzava il nome falso Rexal Ford – lo stesso con cui si è presentato all’udienza di febbraio - indicato anche sul passaporto che utilizzava per viaggiare.