Villa Pamphilj, autopsia: compagna e figlia strangolate da Kaufmann

I medici legali del caso di duplice omicidio, avvenuto a Roma lo scorso giugno, hanno comunicato i risultati delle analisi: dopo lo strangolamento le due vittime sarebbero state abbandonate nel parco ascolta articolo

Una svolta decisiva nelle indagini sul duplice omicidio avvenuto a Roma a inizio giugno. L’autopsia ha stabilito che Anastasia Trofimova, 28 anni, cittadina russa e madre della piccola Andromeda di soli 11 mesi, è stata uccisa per strangolamento dal compagno, Francis Kaufmann 46enne californiano. L'uomo ha già a suo carico l'accusa di stangolamento della figlia piccola.

Chi era Anastasia Trofimova Partita dalla Siberia, Trofimova si trasferisce a Malta per studio. Nel 2023, dopo aver frequentato Kaufmann sull'isola, decide di trasferirsi insieme a lui a Roma, andando ad abitare poco distanti dal Vaticano. Dopo poche settimane vengono sfrattati e si rifugiano proprio nella Villa dove si svolgerà l’omicidio. Il movente di Kaufmann non è ancora chiaro, ma è attualmente indagato per duplice omicidio colposo. Vedi anche Omicidi Villa Pamphili, martedì interrogatorio Kaufmann