Omicidi Villa Pamphili, dna conferma che Kaufmann è papà di Androemda

Francis Kaufmann dal carcere di Rebibbia si continua a dichiarare innocente. Intanto l'esame del Dna - disposto dalla Procura di Roma - ha confermato che è lui il padre della piccola Andromeda uccisa il 6 giugno scorso a Villa Pamphili. Secondo l'impianto accusatorio il 46enne avrebbe strangolato la bimba all'interno del parco verde della Capitale. Gli inquirenti contestano all'indagato anche l'omicidio della madre, Anastasia Trofimova, anche se a piazzale Clodio sono attesi i risultati degli esami istologici che serviranno a chiarire il modo in cui è stata uccisa la 28enne russa. Francis Kaufmann, 46 anni, cittadino statunitense, era stato arrestato a Salonicco, in Grecia, e successivamente estradato in Italia, dove è stato trasferito nel reparto per detenuti vulnerabili di Rebibbia.

L'atteggiamento molesto di Kaufmann

I cadaveri della bimba e della mamma erano stati rinvenuti il 7 giugno a Villa Pamphili. L’identità della donna e della bimba erano rimaste ignote fino a un intervento della madre di Anastasia a “Chi l’ha Visto?”. Secondo le testimonianze di alcuni residenti e passanti, da settimane Kaufmann, Trofimova e la bambina circolavano per Roma e in più occasioni i testimoni avevano notato l’atteggiamento molesto dell’uomo, per questo in due occasioni erano intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Kaufmann nel frattempo era partito per l’isola di Skiathos, in Grecia, dove infine è stato catturato.