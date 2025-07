Villa Pamphilj, Kaufmann non risponde al gip

Nel carcere di Rebibbia, durante l'interrogatorio di garanzia, il 46enne californiano si è avvalso della facoltà di non rispondere. È accusato del duplice omicidio della compagna e della figlia di 11 mesi

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi. L'indagato nell'ambito dell'interrogatorio di convalida davanti al gip, a Rebibbia, ha deciso di rimanere in silenzio ( LE TAPPE DEL CASO ).

L'estradizione

Francis Kaufmann è stato estradato dalla Grecia quattro giorni fa ed è stato riportato a Roma, la città in cui, secondo il lavoro della Procura, ha ucciso la compagna e la figlia Andromeda. Delitti avvenuti nei primi giorni di giugno, nel parco di Villa Pamphilj, dove i tre vivevano utilizzando giacigli di fortuna per trascorrere la notte e lavandosi nelle fontane nella zona di via Gregorio VII.