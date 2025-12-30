Secondo quanto riferito da Alarm Phone, due persone avrebbero perso la vita e altre sarebbero ferite. Ma, per l'Ong, "nessuna guardia costiera dei Paesi europei è intervenuta in soccorso"

Sono 108 le persone bloccate a bordo di una nave commerciale da quattro giorni, in attesa di capire quale sarà la loro sorte. A denunciarlo è l'Ong Sea Watch, ricostruendo in una nota l'accaduto. "Il 26 dicembre Alarm Phone avvisa le autorità italiane e maltesi: la Maridive 703, nave di supporto offshore a una delle piattaforme petrolifere nel Mediterraneo, ha soccorso 34 persone, tra cui tre bambini. Il diritto internazionale prevede che vengano portate in un porto sicuro. Nessuna risposta", ha fatto sapere Sea Watch.

Due persone sarebbero morte e altre sarebbero ferite

"Stamattina Alarm Phone riceve nuove informazioni. Anche un’altra imbarcazione è stata soccorsa dalla Maridive e sale a 108 il numero delle persone a bordo della nave". Secondo quanto riferisce Alarm Phone, due persone avrebbero perso la vita e altre sono ferite. Sono passati quattro giorni dalla prima segnalazione e nessuna guardia costiera dei Paesi europei è intervenuta in soccorso. Secondo Sea Watch questo episodio certifica come "anche negli ultimi giorni del 2025 la democratica Europa abbandoni le persone in mare".