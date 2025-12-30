Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Migranti, Sea Watch: "Oltre 100 persone bloccate da quattro giorni su nave commerciale"

Cronaca
Sea Watch

Secondo quanto riferito da Alarm Phone, due persone avrebbero perso la vita e altre sarebbero ferite. Ma, per l'Ong, "nessuna guardia costiera dei Paesi europei è intervenuta in soccorso"

ascolta articolo

Sono 108 le persone bloccate a bordo di una nave commerciale da quattro giorni, in attesa di capire quale sarà la loro sorte. A denunciarlo è l'Ong Sea Watch, ricostruendo in una nota l'accaduto. "Il 26 dicembre Alarm Phone avvisa le autorità italiane e maltesi: la Maridive 703, nave di supporto offshore a una delle piattaforme petrolifere nel Mediterraneo, ha soccorso 34 persone, tra cui tre bambini. Il diritto internazionale prevede che vengano portate in un porto sicuro. Nessuna risposta", ha fatto sapere Sea Watch.

Due persone sarebbero morte e altre sarebbero ferite

"Stamattina Alarm Phone riceve nuove informazioni. Anche un’altra imbarcazione è stata soccorsa dalla Maridive e sale a 108 il numero delle persone a bordo della nave". Secondo quanto riferisce Alarm Phone, due persone avrebbero perso la vita e altre sono ferite. Sono passati quattro giorni dalla prima segnalazione e nessuna guardia costiera dei Paesi europei è intervenuta in soccorso. Secondo Sea Watch questo episodio certifica come "anche negli ultimi giorni del 2025 la democratica Europa abbandoni le persone in mare".

Sea Watch migranti
Sea Watch

Cronaca: Ultime notizie

Imam Torino, Corte d'appello conferma no ad allontanamento dall'Italia

Cronaca

I giudici hanno respinto un reclamo dell'Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione...

Angelika Hutter in fin di vita: investì e uccise famiglia in Cadore

Cronaca

La 34enne tedesca è stata travolta da un’auto sulla Provinciale 19, nella Bassa Veronese, dopo...

Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore

Cronaca

Il sacerdote, 45enne di origine colombiana, è stato aggredito per motivi ancora da accertare in...

Milano, donna trovata morta in un cortile: non è stata identificata

Cronaca

Il corpo senza vita è stato trovato ieri mattina ai piedi di un condominio alla periferia Nord...

Valanga in Piemonte, travolti riescono ad uscire da soli dalla neve

Cronaca

Nessuna conseguenza, per fortuna, legata alla valanga che si è registrata nel territorio comunale...

Cronaca: i più letti