Le immagini saranno visionate dagli investigatori per trovare riscontri al racconto dell'autista che, sentito subito dopo i fatti, ha detto di aver accusato un malore e di non essere riuscito ad azionare lo scambio. Tre persone in ospedale (due in rianimazione), ma non sarebbero in pericolo di vita
Gli inquirenti hanno acquisito i video delle telecamere presenti sul tram della linea 9 che nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio è deragliato a Milano tra Piazza Repubblica e Porta Venezia. Il bilancio è di due morti e decine di feriti. Oltre ai video del veicolo, sono state acquisite anche quelle delle telecamere presenti nella zona lungo viale Vittorio Veneto dove è avvenuto l’incidente. I video saranno visionati dagli investigatori per trovare riscontri al racconto dell'autista che, sentito subito dopo i fatti, ha detto di aver accusato un malore e di non essere riuscito ad azionare lo scambio. Il tram ha quindi deviato dalla direzione naturale e ha curvato a sinistra ad alta velocità finendo la sua corsa contro un palazzo all'angolo con via Lazzaretto. La pm Elisa Calanducci, titolare del fascicolo, è in attesa degli atti, tra cui il verbale reso dal conducente la cui posizione viene valutata dalla Procura. Tra i primi atti che saranno disposti ci sono le autopsie per i due passeggeri, sbalzati dall'urto, e una consulenza cinematica.
In ospedale restano i tre pazienti in condizioni critiche
All'indomani dello schianto del tram deragliato a Milano travolgendo anche dei pedoni, al Policlinico - una delle strutture che ha accolto i feriti coinvolti nell'incidente - restano in ospedale solo i pazienti in condizioni più serie, i 3 classificati all'arrivo come codici rossi. Due uomini sono ricoverati in rianimazione, ma a quanto si apprende non in pericolo di vita. Un'altra paziente, una donna, è gestita in pronto soccorso per gli ultimi accertamenti. Gli altri sono stati dimessi. Il bilancio dell'incidente è di due morti - Ferdinando Favia, 59 anni, commerciante di Vigevano, e Abdou Karim Toure, senegalese di 56 anni, entrambi passeggeri del mezzo scaraventati fuori al momento del deragliamento - e di una cinquantina di feriti, in parte trasportati negli ospedali con due pulmini mesi a disposizione della Protezione civile. Trattenuto in osservazione in ospedale si trova ancora anche il tranviere di 61 anni che guidava il mezzo.
