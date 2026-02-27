Offerte Sky
Incidente a Milano, chi sono le vittime del deragliamento del tram 9

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Sono due i morti confermati. Il primo è un uomo italiano di 60 anni di Abbiategrasso, rimasto incastrato sotto il mezzo. Il secondo è un cittadino senegalese senza dimora, che si trovava a bordo del mezzo e che inizialmente era stato trasportato all'ospedale Niguarda

Sono due le vittime accertate del deragliamento del tram 9 a Milano che nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio, è uscito dai binari, investendo diversi pedoni, e si è poi schiantato contro la vetrina di un ristorante all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. 

Un passante italiano di 66 anni

La prima vittima di cui si ha avuto conferma è stato un uomo italiano nato nel 1966, quindi di 60 anni, di Abbiategrasso, nell'hinterland a sud della città. Secondo quanto si è appreso, sarebbe tra i passanti coinvolti nell'incidente.

Un passeggero senegalese

Poi si è saputo della morte di un altro uomo di nazionalità straniera, che si è scoperto essere un 56enne senegalese, senza dimora. Si trovava a bordo del mezzo al momento del deragliamento ed era stato inizialmente ricoverato all'ospedale Niguarda, dove gli era stato praticato un massaggio cardiaco.

Tram deraglia a Milano, il momento dello schianto. VIDEO
©Ansa

Cronaca

Milano, tram linea 9 deraglia in centro e investe passanti. LE FOTO

Il mezzo è deragliato in viale Vittorio Veneto,  finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone.  Si contano due morti e diversi feriti. Prevista l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose

