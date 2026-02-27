Sono due i morti confermati. Il primo è un uomo italiano di 60 anni di Abbiategrasso, rimasto incastrato sotto il mezzo. Il secondo è un cittadino senegalese senza dimora, che si trovava a bordo del mezzo e che inizialmente era stato trasportato all'ospedale Niguarda

Sono due le vittime accertate del deragliamento del tram 9 a Milano che nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio, è uscito dai binari, investendo diversi pedoni, e si è poi schiantato contro la vetrina di un ristorante all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto.

Un passante italiano di 66 anni

La prima vittima di cui si ha avuto conferma è stato un uomo italiano nato nel 1966, quindi di 60 anni, di Abbiategrasso, nell'hinterland a sud della città. Secondo quanto si è appreso, sarebbe tra i passanti coinvolti nell'incidente.

Un passeggero senegalese

Poi si è saputo della morte di un altro uomo di nazionalità straniera, che si è scoperto essere un 56enne senegalese, senza dimora. Si trovava a bordo del mezzo al momento del deragliamento ed era stato inizialmente ricoverato all'ospedale Niguarda, dove gli era stato praticato un massaggio cardiaco.