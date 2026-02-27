Tram deraglia a Milano, il momento dello schianto. VIDEO

Un tram della linea 9 è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano, finendo contro un edificio dopo essere uscito dai binari e investendo alcune persone. Il bilancio provvisorio è di due morti e decine di feriti trasportati in ospedale. La procura aprirà un fascicolo per omicidio colposo per accertare le responsabilità dell’incidente

Il video che immortala il momento dello schianto

Nelle immagini di Mi-Tomorrow girate dalla dashcam di un'auto si vede il momento dello schianto (guarda il video in alto). Nella sequenza il tram deraglia, invade a forte velocità i binari della corsia opposta e si schianta contro un palazzo all'angolo con via Lazzaretto. Nel video il convoglio appare inclinato su un lato mentre esce dalla propria sede e attraversa la carreggiata riservata ai mezzi provenienti dal senso contrario, proseguendo la corsa fino all'impatto contro l'edificio. L'auto che riprende la scena è ferma in coda al semaforo rosso, poco prima dell'incrocio. In testa alla fila si vede un fattorino in bicicletta che, al momento del deragliamento, scende rapidamente dal mezzo e si allontana. Anche un passante si mette a correre per evitare la traiettoria del tram. Dopo lo schianto, il convoglio si inclina sul lato opposto, fermandosi tra una nube di polvere e bagliori provenienti dalla linea elettrica aerea.