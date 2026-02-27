Offerte Sky
Tram deraglia a Milano, le immagini dal luogo dell'incidente. VIDEO

È di un morto e 39 feriti il bilancio provvisorio in seguito allo schianto del mezzo in zona Porta Venezia. Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e sanitari del 118

Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi a Milano, in zona Porta Venezia. Il bilancio provvisorio parla di un morto e 39 feriti. Lo rendono noto i vigili del fuoco, che stanno operando con cinque mezzi e 25 uomini. Sul posto anche le forze dell'ordine e il 118. Un ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso; sei sono i codici gialli e trentadue quelli verdi.

