A Milano un tram della linea 9 è deragliato investendo diversi passanti. L’incidente, avvenuto in viale Vittorio Veneto mentre il mezzo viaggiava da piazza della Repubblica verso Porta Venezia, ha provocato la morte di una persona e decine di feriti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.