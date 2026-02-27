Roma, riapre al pubblico il bunker dei Savoia a Villa Ada

Riapre a Roma lo storico bunker di Villa Ada Savoia, chiuso da oltre cinque anni. Il rifugio antiaereo, realizzato nel 1943 per la famiglia reale durante i bombardamenti, torna visitabile grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e le associazioni Roma Sotterranea e Asd Giochi di Strada. La struttura sotterranea, di oltre 200 metri quadrati, è composta da sette ambienti tra stanze principali, bagni e locali di servizio. Il sindaco Roberto Gualtieri ha invitato i cittadini a visitare il sito, definendolo un importante documento storico.