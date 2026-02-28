Tram deragliato, da Torino a Milano: i precedenti degli ultimi anni

Introduzione
Il deragliamento di un tram della linea 9 a Milano avvenuto nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio ha una lunga serie di precedenti, non solo nel capoluogo lombardo. Ecco gli episodi più gravi degli ultimi decenni.
Quello che devi sapere
Gli incidenti del Tram di Opicina
Nel settembre del 1984 fu il Tram di Opicina (Trieste) a uscire dai binari. Il mezzo, che collega il capoluogo con l'omonimo altopiano, aveva ripreso servizio 3 mesi dopo una serie di lavori di ammodernamento della linea. Un altro scontro notevole nella stesa linea è avvenuto il 16 agosto 2016, con otto feriti.
Il deragliamento a Torino nel 1996
Fu invece il ghiaccio a causare il deragliamento di due tram a Torino nel dicembre del 1996: un mezzo della linea 4 in corso Matteotti e uno della linea 15 in corso san Maurizio, senza però causare feriti.
L’incidente a Milano del 2006
Dieci anni più tardi fu invece un'abbondante nevicata a causare il deragliamento di un tram a Milano. Il mezzo, uscito dai binari, finì contro un camion in piazza Caneva, con un bilancio di due feriti lievi.
Ancora un incidente nel capoluogo lombardo nel 2008
Nel maggio del 2008 un'auto urtò un tram nel quartiere milanese di Precotto, causandone il deragliamento. In quello stesso anno, a causa di polemiche sul malfunzionamento di alcuni scambi di vecchia generazione, Atm avviò un piano di sostituzioni che coinvolse oltre 60 scambi nel capoluogo lombardo.
Il tram deragliato nel 2014
Sempre a Milano, nel febbraio del 2014 fu il pavè dissestato a causare l'uscita dai binari di un tram in via Tivoli. Il mezzo su rotaia urtò un'auto ferendone lievemente gli occupanti, con qualche contusione non grave anche per il conducente.
Gli incidenti del 2018 a Padova e Milano
Quattro anni più tardi a deragliare fu un tram a Padova, causando 4 feriti, anche in questo caso lievi. Altrettanti ne causò il deragliamento di un tram in centro a Milano nel luglio del 2018. Secondo le ricostruzioni, il conducente di un primo veicolo non si accertò della posizione dello scambio, urtando così il secondo tram in via Broletto. Il bilancio fu di alcuni passeggeri feriti.
Altri incidenti nel 2019
Nel febbraio del 2019, sempre a Milano, fu invece un sasso a causare il deragliamento di un tram della linea 19, senza causare feriti. Nel giugno dello stesso anno ci fu invece un nuovo deragliamento a Padova, con un bilancio di 5 feriti. Seguirono nello stesso anno altri incidenti, inducendo la procura padovana ad aprire un fascicolo.
I deragliamenti degli ultimi anni
Nessun ferito a Milano per il deragliamento di un tram avvenuto nel febbraio del 2020, così come a Firenze due anni dopo. Nel luglio del 2023 invece un tram uscito dai binari in piazza Abbiategrasso a Milano causò 4 feriti, trasportati in ospedale, ma nessuno in condizioni gravi.
Cosa è successo a Milano il 27 febbraio
A Milano, venerdì 27 febbraio, il tram 9 ha perso il controllo deragliando e causando la morte di due persone e il ferimento di altre decine. L’incidente è avvenuto in viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia. In un video amatoriale si vede il mezzo pubblico che deraglia in curva, si schianta contro un palazzo e si inclina.
Il tram deragliato
Il mezzo deragliato è un Tramlink bidirezionale di ultima generazione. Lungo 25 metri, è composto da tre carrozze comunicanti, con 66 posti a sedere. Ha iniziato a circolare sulle linee 7 e 31, lo scorso anno, per poi essere impiegato anche sulla 9, una delle linee simbolo di Milano, con un percorso circolare che collega piazza della Repubblica a Porta Venezia.
Le cause
Quanto alle cause dell'incidente, sono state effettuate verifiche su uno scambio di binari dove si incrociano due linee, ma al momento non sono emersi problemi tecnici. Più probabile l'ipotesi di una malore del tranviere, che prima dello schianto aveva inspiegabilmente saltato l'ultima fermata. "Mi sono sentito male, ho avuto un malore" avrebbe detto il conducente ad alcuni colleghi.
