Tram deragliato, da Torino a Milano: i precedenti degli ultimi anni

Quanto alle cause dell'incidente, sono state effettuate verifiche su uno scambio di binari dove si incrociano due linee, ma al momento non sono emersi problemi tecnici. Più probabile l'ipotesi di una malore del tranviere, che prima dello schianto aveva inspiegabilmente saltato l'ultima fermata. "Mi sono sentito male, ho avuto un malore" avrebbe detto il conducente ad alcuni colleghi.

L'incidente del tram 9 a Milano - Ansa/Ipa