Meteo, anticipo di Primavera tra fine febbraio e inizio marzo

Meteo, anticipo di Primavera tra febbraio e inizio marzo: rischio nebbia. Le previsioni
Introduzione
Domina l'alta pressione sul nostro Paese. La giornata sarà contrassegnata da un tempo parzialmente soleggiato o localmente coperto sulla Pianura Padana e in Liguria, più soleggiato sui settori alpini e prealpini. Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro, salvo locali nebbie o foschie mattutine su Toscana e Marche. Sole prevalente sulle regioni del Sud
Quello che devi sapere
Un Promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale si eleva tra Mediterraneo ed Europa. Aria molto mite per il periodo interessa i settori occidentali del continente portando temperature anche oltre i +25 gradi sulla Francia. Anomalie termiche positive anche di 10 gradi che nei prossimi giorni si muoveranno su Isole Britanniche, Paesi Bassi e Germania, per poi raggiungere anche l'Europa orientale entro il fine settimana.
Banchi di nebbia o nubi basse specie su pianure e coste
Nei prossimi giorni, spiega il Centro Meteo Italiano, avremo condizioni meteo stabili sull'Italia dove gli unici disturbi saranno portati da foschie, banchi di nebbia o nubi basse specie su pianure e coste. Il prossimo weekend conferma ancora l'alta pressione distesa sul Mediterraneo e tempo stabile per tutta la Penisola. Probabilmente avremo una lieve flessione delle temperature con valori più vicini alle medie. Poco da segnalare anche per la prossima settimana con l'anticiclone che dominerà la prima parte di marzo.
Temperature miti su piste da sci
Un anticipo di primavera con temperature record sopra la media stagionale si registra anche in Valle d'Aosta, dove il termometro ha segnato 22 gradi ad Aosta e lo zero termico ha raggiunto i 3.300 metri di quota. Temperature quasi miti anche sulle piste da sci con 15 gradi a Courmayeur, 14 a Gressoney-Saint-Jean e 8 a Breuil-Cervinia. L'ondata di caldo proseguirà ancora domani, con tempo soleggiato e minime in lieve aumento in montagna ma in calo nelle valli. Giovedì ci sarà ancora il sole, ma è previsto un lieve calo delle temperature.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste e pianure e sole prevalente altrove. Al pomeriggio poche variazioni con ancora molta nuvolosità bassa e locali schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie e nubi basse specie lungo la Pianura Padana. Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni tra cieli soleggiati e locali addensamenti bassi e banchi di nebbie. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo tra sole prevalente ed ancora locali addensamenti bassi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, ma anche nubi basse e banchi di nebbia su coste e pianure. Al Sud e sulle isole tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni, nubi basse su settori adriatici e coste della Sardegna. Al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti bassi specie su regioni tirreniche e Isole Maggiori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e locali nubi basse specie su Sardegna e Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento su tutta l'Italia, salvo una lieve flessione negativa nei valori massimi al Nord.
Previsioni meteo per domani
Al Nord al mattino stabilità diffusa con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque; in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nebbie e nubi basse in formazione sui medesimi settori. Al Centro al mattino cieli in prevalenza sereni, nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio qualche addensamento ancora tra Toscana e coste Marchigiane. In serata e in nottata ancora nubi basse in formazione tra Toscana e Lazio, sempre più compatte. Al Sud e sulle isole al mattino cieli soleggiati ovunque; al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata nuvolosità in aumento lungo i settori costieri Tirrenici e lungo la Puglia. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione. Massime stabili o in aumento da nord a sud.