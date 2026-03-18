Tempo stabile e asciutto al Nord e pioggia e neve al Sud. Su tutto lo Stivale si registra un deciso calo termico soprattutto notturno con gelate che possono mettere a rischio l'agricoltura. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. L'apice di questa fase più fredda si raggiungerà tra oggi e domani quando tornerà la neve sull'Appennino fino a 900-1000 metri. I fenomeni saranno particolarmente intensi su Abruzzo e Molise, dove i fiocchi bianchi si spingeranno fin verso i 600-700 metri di altitudine. Al Nord, invece, è previsto un contesto asciutto e stabile con la sola eccezione di qualche nevicata mercoledì sulle Alpi occidentali e sull'Appennino emiliano