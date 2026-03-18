Introduzione
Torna il freddo sull'Italia con instabilità in arrivo dai Balcani. Soffiano venti di Bora e Grecale. Tempo instabile o a tratti perturbato dall'Emilia Romagna alla Puglia, sul resto del Sud peninsulare, sul Lazio centro meridionale, sulla Toscana interna e localmente sulla bassa Sardegna. Oltre alle piogge nevica fino sotto i 1000 metri sugli Appennini. Veloci piogge mattutine su Triveneto e Piemonte occidentale.
Quello che devi sapere
Italia divisa in due
Tempo stabile e asciutto al Nord e pioggia e neve al Sud. Su tutto lo Stivale si registra un deciso calo termico soprattutto notturno con gelate che possono mettere a rischio l'agricoltura. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. L'apice di questa fase più fredda si raggiungerà tra oggi e domani quando tornerà la neve sull'Appennino fino a 900-1000 metri. I fenomeni saranno particolarmente intensi su Abruzzo e Molise, dove i fiocchi bianchi si spingeranno fin verso i 600-700 metri di altitudine. Al Nord, invece, è previsto un contesto asciutto e stabile con la sola eccezione di qualche nevicata mercoledì sulle Alpi occidentali e sull'Appennino emiliano
Calo termico
Condizioni meteo instabili soprattutto al Centro-Sud e un generale calo delle temperature. Giornata odierna con piogge e acquazzoni sparsi in particolare su medio Adriatico e regioni meridionali con neve che sull'Appennino potrà spingersi fin verso i 600-800 metri. Qualche fenomeno atteso anche al Nord-Ovest ma sulle regioni settentrionali avremo un rapido miglioramento. Seconda parte della settimana con residua instabilità sulle regioni meridionali, più asciutto altrove con temperature di qualche grado sotto media.
Maltempo anche nel fine settimana
Il prossimo weekend vedrà poi ancora un flusso di correnti orientali verso Europa e Mediterraneo con una nuova goccia fredda retrograda che questa volta potrebbe transitare oltralpe. Possibilità di un peggioramento tra domenica e lunedi' sull'Italia, temperature sempre in media o poco sotto con clima dunque relativamente freddo. Anche per la prossima settimana gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano non escludono nuovi affondi freddi verso il Mediterraneo.
Allerta gialla in Calabria, tornano freddo e neve
L'ennesima ondata di maltempo, la quinta dall'inizio dell'anno, lascia la Calabria ma nelle prossime ore è atteso un abbassamento delle temperature con neve in montagna. La Protezione civile, per oggi, ha ridimensionato l'allerta da arancione a gialla, ma le maggiori preoccupazioni riguardano ora la tenuta dei terreni saturi di pioggia, che potrebbero riservare ulteriori cedimenti. Tuttavia nelle ultime 24 ore si sono fortemente abbassati i livelli di pioggia misurati, ampiamente sotto i 50 millimetri in quasi tutte le zone di rilevazione, ad accezione di alcune aree del Reggino e del basso Ionio cosentino. Situazione difficile nel Comune di Crosia e nella frazione di Mirto, area interessata da frane e allagamenti, dove sono all'opera squadre della Protezione civile per rimuovere acqua e fango dagli scantinati.
Codice giallo sulla Toscana centrale, forte vento
Un fronte freddo sulla Toscana, che porta in particolare sul centro della regione, dalla costa fino alle zone interne, vento forte e deboli piogge sull'Appennino. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta di codice giallo per rischio vento. Saranno possibili anche deboli nevicate oltre gli 800 metri. In particolare già nella giornata di oggi è previsto un rinforzo dei venti di Grecale con raffiche fino a 40-50 km/h in pianura e fino a 50-60 km/h sui rilievi centro-meridionali e sulla costa. Vento forte da nord-est con raffiche fino a 50-70 km/h in pianura, 60-80 km/h in collina e fino a 80-100 km/h in montagna. Le province interessate dai fenomeni sono quelle di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.
Le previsioni per domani
Circolazione depressionaria al Sud. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in gran parte soleggiato e con temperature massime in generale aumento. Tempo instabile e spesso perturbato sul Sud peninsulare, soprattutto su Basilicata e Puglia, a tratti su Campania e Calabria e in forma irregolare sulla Sicilia nordorientale. Nevicate sugli Appennini attorno ai 1000 metri. Venti da nord.