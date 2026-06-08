Nuova Maturità al via, in archivio l'esame di Stato: ecco cosa cambia

Si inizia il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta d'italiano. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove - 513.479 candidati interni e 14.128 esterni - mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. Sono 273.854 gli studenti che arrivano dai licei; 167.136 dagli Istituti tecnici e 86.617 dagli Istituti professionali. La prima prova scritta, uguale per tutti, si compone di sette tracce tra cui lo studente deve sceglierne una. Si hanno a disposizione sei ore per completarla e prima di tre ore non si può lasciare la scuola. La seconda prova scritta, il 19 giugno, è di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. L'orale, che non può iniziare mai prima di due giorni dalla fine degli scritti, ha una durata che varia dai 40 ai 60 minuti.