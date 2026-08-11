Caldo, afa e notti super tropicali, ma arriva la svolta: ecco quando

L'estate 2026 è stata caratterizzata da prolungate e intense ondate di calore che hanno avvolto buona parte del continente europeo. Il bacino del Mediterraneo è surriscaldato con le temperature superficiali dell'acqua che hanno toccato in molte aree i 30°C anche al largo delle coste italiane. Questo imponente accumulo termico può provocare forti temporali. Quando le acque del mare e l'aria nei bassi strati raggiungono temperature così elevate, accumulano una quantità enorme di calore e umidità. Se questa massa d'aria calda incontra spifferi più freschi, si innescano fortissimi moti ascensionali violenti e rapidi, capaci di generare celle temporalesche violente, grandinate e nubifragi.

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