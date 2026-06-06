Scuola, sciopero degli scrutini a giugno: date e cosa sapere

Alla base delle motivazioni dello sciopero indetto dall'USB c'è il fatto che "la riforma degli istituti tecnici, le linee guida per i licei e la riforma dell’attribuzione delle ore di sostegno non consentono di restare immobili e non continuare a dimostrare il nostro sdegno e la nostra assoluta contrarietà a queste azioni di “riforma” che stanno, pezzo dopo pezzo, smantellando tutto il sistema scolastico e l’impianto di inclusione, conoscenze e saperi che i nostri studenti e le nostre studentesse hanno il diritto di costruire durante il percorso di studi e che comporteranno un taglio di posti di lavoro significativo, tamponato per il 2026/27 in extremis dal governo per cercare di placare le proteste, ma prevedibile dal 2027/28 se la riforma entrerà a pieno regime".