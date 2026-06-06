Scuola, sciopero degli scrutini a giugno: date e cosa sapere

Introduzione
Agitazioni nel momento più delicato dell’anno scolastico, cioè quello della finestra degli scrutini finali. Incrociano le braccia i docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Escluse le classi quinte, cioè quelle impegnate con l'esame di Maturità. Ecco tutti i dettagli, le date, e cosa sapere.
Quello che devi sapere
Il calendario dello sciopero indetto da USB Scuola
Il 30 maggio, il ministero dell'Istruzione ha pubblicato il seguente avviso, su un primo sciopero breve, indetto da USB P.I. Scuola, che riguarda "gli scrutini (comprese le attività di scrutinio finale, esclusi quelli propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione) di tutto il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, con data a partire, secondo l'articolazione regionale prevista ad oggi dalle singole regioni:
- 6 giugno: Campania, Emilia-Romagna, Marche, Veneto;
- 8 giugno: Calabria, Lazio, Lombardia, Sardegna;
- 9 giugno: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria;
- 10 giugno: Basilicata, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige (Trento);
- 11 giugno: Liguria
- 16 giugno: Trentino-Alto Adige (Trento)”.
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Lo sciopero di FLC CGIL
Poi, il 5 giugno, sempre il ministero dell'Istruzione, ha pubblicato un altro avviso, relativo allo sciopero breve nazionale indetto da FLC CGIL. Si tratta dell'agitazione di un'ora "del personale docente, limitatamente agli Istituti di scuola secondaria di secondo grado comprendente gli Istituti di istruzione tecnica, in occasione delle operazioni di scrutinio finale, dal 13 al 21 giugno 2026”. Lo sciopero riguarderà “il personale docente impegnato negli scrutini finali secondo la disciplina vigente per tale forma di astensione con esclusione degli scrutini propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica interessata dalla suddetta astensione”.
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Cosa succede agli esami di Maturità
In ogni caso, non ci sarà nessuna conseguenza per le classi quinte, cioè quelle che si apprestano a sostenere l'esame di Maturità. Gli scrutini di queste classi non subiranno ritardi in quanto sono gli scrutini che danno accesso prioprio all'esame finale.
Come funziona lo sciopero
Tornando all'agitazione indetta dall' USB P.I. Scuola, la sigla sindacale ha anche pubblicato una guida in cui precisa: "Lo sciopero non si svolgerà nelle stesse date in tutte le scuole, visto che il termine delle lezioni è differente e la convocazione dello scrutinio è competenza di ogni singola istituzione scolastica. Lo sciopero riguarda le prime due giornate di convocazione degli scrutini, secondo il calendario della scuola, può essere svolto anche solo per un’ora e la trattenuta per sciopero riguarderà le ore effettive di sciopero svolto, calcolate sulla base del tempo di svolgimento dello scrutinio previsto nel calendario della scuola. Creando una rete di resistenza tra colleghi, lo sciopero sarà efficace anche alternandosi nell’adesione allo sciopero, poiché basta un assente per fare “saltare” lo scrutinio e fare ricalendarizzare l’attività nelle giornate successive (in “coda” agli altri scrutini). Ciò vale anche se si prevede più di un’ora per lo scrutinio: l’assenza di un solo membro del consiglio di classe comporta l’impossibilità dello svolgimento dello scrutinio che prevede il collegio perfetto".
I motivi alla base dello sciopero
Alla base delle motivazioni dello sciopero indetto dall'USB c'è il fatto che "la riforma degli istituti tecnici, le linee guida per i licei e la riforma dell’attribuzione delle ore di sostegno non consentono di restare immobili e non continuare a dimostrare il nostro sdegno e la nostra assoluta contrarietà a queste azioni di “riforma” che stanno, pezzo dopo pezzo, smantellando tutto il sistema scolastico e l’impianto di inclusione, conoscenze e saperi che i nostri studenti e le nostre studentesse hanno il diritto di costruire durante il percorso di studi e che comporteranno un taglio di posti di lavoro significativo, tamponato per il 2026/27 in extremis dal governo per cercare di placare le proteste, ma prevedibile dal 2027/28 se la riforma entrerà a pieno regime".
Altre motivazioni
Anche la FLC CGIL ha spiegato i motivi alla base dell'agitazione: "Permangono le motivazioni alla base del conflitto, con particolare riferimento a:
- richiesta di rinvio dell’attuazione della riforma dell’Istruzione Tecnica;
- sospensione dei relativi provvedimenti attuativi;
- apertura di un confronto effettivo con le organizzazioni sindacali rappresentative e le parti sociali;
- necessità di una valutazione condivisa sulle ricadute ordinamentali, didattiche, organizzative e professionali della riforma, gravata dalla mancanza di finanziamenti".
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