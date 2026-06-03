Introduzione
La maturità è sempre più vicina. Oltre 500 mila studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori d’Italia affronteranno il 18 giugno la prima prova scritta, uguale per tutti a prescindere dall’indirizzo scelto, e il 19 giugno la seconda prova scritta, differenziata sulla base dei vari percorsi formativi. Poi sarà il turno delle eventuali terze prove e infine delle prove orali. Ecco tutte le informazioni da sapere e le novità sulle prove dell’esame di Stato.
Quello che devi sapere
La prima prova
La prima prova inizierà alle 08:30 del 18 giugno e sarà quella di italiano.
Per approfondire: Il toto-tracce degli utenti di Skuola.net per la prima prova di italiano
La seconda prova – i licei
Alle 08:30 del 19 giugno sarà la volta della seconda prova. Di seguito le materie di quest’anno per i licei.
- Classico: Latino.
- Scientifico: Matematica (anche per l'opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo).
- Scienze umane: Scienze umane (Diritto ed Economia politica nell'opzione Economico-sociale).
- Linguistico: Lingua e cultura straniera 1.
- Musicale: Teoria, analisi e composizioni.
- Liceo Coreutico (LI14): Tecniche della danza.
- Artistico: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi.
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La seconda prova – gli istituti tecnici
Qui le materie della seconda prova scritta per i vari istituti tecnici.
- Amministrazione Finanza e Marketing AFM: Economia aziendale (anche nelle articolazioni "Relazioni internazionali per il marketing" e "Sistemi informativi aziendali”).
- Costruzioni ambiente e territorio: Progettazione, Costruzione e Impianti.
- Meccanica, meccatronica, energia (articolazione Meccanica e meccatronica): Meccanica, macchine ed energia.
- Informatica e telecomunicazioni: Sistemi e Reti.
- Grafica e comunicazione: Progettazione Multimediale.
- Agrario: Produzioni vegetali per le articolazioni "Produzioni e trasformazioni" e "Gestione dell'ambiente e del territorio", Viticoltura e difesa della vite per l'articolazione "Viticoltura ed enologia”.
- Turismo: Discipline turistiche e aziendali.
- Trasporti e logistica: dipende dall’indirizzo;
- Sistema moda: dipende dall’indirizzo;
- Elettronica ed elettrotecnica: (articolazione elettronica): Tecno. e Progett. sistemi elettrici ed elettronici.
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La seconda prova – gli istituti professionali
Completano il quadro le materie selezionate per gli istituti professionali.
- Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera: Scienza e cultura dell’alimentazione.
- Accoglienza turistica: Diritto tecnico amministrative della struttura ricettiva.
- Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: Economia agraria e dello sviluppo territoriale.
- Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali.
- Produzioni industriali e artigianali: dipende dalle opzioni di studio.
- Manutenzione e assistenza tecnica: Tecnologie tecniche installazione e manutenzione.
- Servizi socio sanitari: Psicologia generale ed applicata.
L’orale della maturità 2026: le novità
Le prove orali iniziano la settimana seguente a quella degli scritti. Da quest’anno c’è una grande novità: il colloquio si svolge su quattro discipline scelte annualmente dal Ministero. In realtà due materie sono fisse: italiano e quella della seconda prova. Le altre due possono invece variare. Non si potrà più inoltre saltare la prova orale e venire promossi di default: il colloquio è diventato obbligatorio. Il governo precisa che "mira a verificare l’apprendimento in ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto". Il colloquio tiene inoltre "conto dell'impegno dimostrato in ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché dell'impegno evidenziato in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona".
Maturità 2026, le materie della prova orale - i licei
Ecco le materie per il colloquio orale dei licei.
- Liceo classico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura latina, storia, matematica;
- Liceo scientifico: lingua e letteratura italiana, matematica, storia, scienze naturali;
- Liceo scienze umane: lingua e letteratura italiana, scienze umane, lingua e cultura straniera, storia dell’arte;
- Liceo linguistico: lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, scienze naturali;
- Liceo Musicale: lingua e letteratura italiana, teoria, analisi e composizione, storia della musica, filosofia;
- Liceo Coreutico: lingua e letteratura italiana, tecniche della danza classica, tecniche della danza contemporanea, filosofia, storia della danza;
- Liceo Artistico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, discipline artistiche.
Il colloquio orale - gli istituti tecnici
- Amministrazione Finanza e Marketing AFM: lingua e letteratura italiana, economia aziendale, seconda lingua comunitaria, diritto;
- Relazioni internazionali per il marketing: lingua e letteratura italiana, economia aziendale e geo-politica, lingua inglese, diritto;
- Costruzioni ambiente e territorio: lingua e letteratura italiana; progettazione, costruzioni e impianti; lingua inglese; topografia;
- Meccanica, meccatronica, energia (articolazione Meccanica e meccatronica): lingua e letteratura italiana; meccanica, macchine ed energia; lingua inglese; sistemi e automazioni;
- Informatica e telecomunicazioni (articolazione informatica): lingua e letteratura italiana, sistemi e reti, lingua inglese, informatica;
- Grafica e comunicazione: lingua e letteratura italiana, progettazione multimediale, lingua inglese, tecnologie dei processi di produzione;
- Turistico: lingua e letteratura italiana, discipline turistiche e aziendali, seconda lingua comunitaria, arte e territorio;
- Elettronica ed elettrotecnica (articolazione elettronica): lingua e letteratura italiana, tecnologia e progettazione sistemi elettrici ed elettronici, lingua inglese, elettrotecnica ed elettronica.
Gli orali degli istituti professionali
Infine, ecco le materie da preparare per i colloqui orali degli istituti professionali.
- Enogastronomia e ospitalità alberghiera: lingua italiana, lingua inglese;
- Accoglienza turistica: lingua e letteratura italiana, diritto tecn, ammin. della struttura ricettiva, lingua inglese, laboratorio di servizi di accoglienza turistica;
- Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: lingua italiana, economia agraria e dello sviluppo territoriale, lingua inglese, valorizzazione attività produttive legisl. di settore;
- Servizi commerciali: lingua italiana, lingua inglese, Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali e Diritto ed Economia;
- Produzioni industriali e artigianali: lingua e letteratura italiana, progettazione e realizzazione del prodotto, lingua inglese, laboratori tecnologici ed esercitazioni;
- Manutenzione e assistenza tecnica: lingua italiana, lingua inglese;
- Servizi socio sanitari: lingua e letteratura italiana, psicologia generale ed applicata, lingua inglese, igiene e cultura medico-sanitaria.
La terza prova
È prevista anche una terza prova scritta, ma solo per alcuni indirizzi di studio. Si tratta delle sezioni EsaBac, le EsaBac techno, le sezioni con opzione internazionale, le scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, quelle della Provincia autonoma di Bolzano e le scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia. La data in questo caso è quella del 25 giugno.
Le novità della maturità 2026 - le commissioni d'esame
Dal 2026 debuttano altre novità, tra cui la previsione di una commissione ogni due classi, composta da cinque membri: un presidente esterno, due membri esterni e due interni.
L'elaborato di cittadinanza attiva per chi ha 6 in condotta
Chi arriva alla maturità con il 6 in condotta avrà una prova in più rispetto agli altri: dovrà presentare e discutere un elaborato di cittadinanza attiva con la commissione, su una materia scelta dal consiglio di classe (sulla base delle motivazione che hanno portato al voto basso in condotta).
Il "bonus" di 3 punti
Sempre da quest'anno, per i candidati che raggiungono almeno 90 punti complessivi tra credito scolastico e prove d’esame, la commissione può integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti (in precedenza erano cinque).
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