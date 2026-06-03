Le prove orali iniziano la settimana seguente a quella degli scritti. Da quest’anno c’è una grande novità: il colloquio si svolge su quattro discipline scelte annualmente dal Ministero. In realtà due materie sono fisse: italiano e quella della seconda prova. Le altre due possono invece variare. Non si potrà più inoltre saltare la prova orale e venire promossi di default: il colloquio è diventato obbligatorio. Il governo precisa che "mira a verificare l’apprendimento in ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto". Il colloquio tiene inoltre "conto dell'impegno dimostrato in ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché dell'impegno evidenziato in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona".