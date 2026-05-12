Maturità 2026, pubblicati i nomi dei presidenti esterni di commissione

Già disponibili i primi elenchi con i presidenti delle commissioni d'esame, che da quest'anno, a seguito della riforma approvata nei mesi scorsi, restano miste ma saranno composte da cinque elementi: due commissari interni, due commissari esterni e infine il presidente, sempre esterno

L’attesa per l'esame di Stato entra ufficialmente nel vivo. A poco più di un mese dal via, fissato per giovedì 18 giugno con la prima prova d'italiano, si sblocca la macchina organizzativa del ministero dell'Istruzione e del merito. Con la trasmissione della nota ministeriale n. 9046, Viale Trastevere ha autorizzato la diffusione dei nominativi dei vertici d’esame. Oggi, martedì 12 maggio, gli uffici competenti avviano la pubblicazione ufficiale degli elenchi regionali contenenti i nomi dei presidenti scelti per la Maturità 2026.

La nuova commissione ridotta a cinque membri

La vera novità di questa sessione d'esame risiede nell'applicazione della recente riforma degli esami di Stato. L'impianto normativo mantiene la natura mista dell'organo di valutazione, ma ne riduce le dimensioni complessive. I tavoli d'esame passano a una composizione più snella di soli cinque elementi: due commissari interni, scelti tra il personale della scuola, due commissari esterni, provenienti da altri istituti e un presidente di commissione, figura tassativamente esterna.

Come consultare gli elenchi regionali

Gli elenchi dei presidenti che hanno presentato domanda nelle scorse settimane sono gestiti dai singoli Uffici scolastici regionali (Usr). Ciascun Usr pubblica progressivamente i dati sul proprio portale web in formati telematici accessibili come Pdf o file Excel. Per agevolare la consultazione da parte di studenti, famiglie e docenti, i file ministeriali sono strutturati in modo standardizzato e organizzati secondo tre filtri principali: provincia di ubicazione dell'istituto, denominazione della scuola o istituto superiore, codice meccanografico univoco del plesso scolastico. I portali istituzionali regionali manterranno i file in costante aggiornamento per recepire eventuali sostituzioni o rinunce dell'ultima ora. Ecco, di seguito, gli elenchi regionali usciti finora: