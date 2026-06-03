Venezia, turista tedesca muore per malore sulla spiaggia di Jesolo

I bagnini e il personale del Suem 118 hanno tentato a lungo la rianimazione senza esito. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale cittadino

Una signora tedesca di 75 anni è deceduta nel pomeriggio sulla spiaggia di Jesolo (Venezia) in seguito a un malore. La donna si è improvvisamente accasciata sulla sabbia mentre si trovava in compagnia della sorella che ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono dapprima arrivati gli addetti al salvataggio che hanno avviato le pratiche di rianimazione, proseguite subito dopo dai sanitari del Suem 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale cittadino.