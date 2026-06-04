Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina il via libera dell'Ue alle deroghe al Patto di stabilità anche per l'energia. Meloni parla di “un risultato estremamente importante". In evidenza la guerra in Ucraina, con i droni di Kiev sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, e il conflitto in Iran, con i raid incrociati nel Golfo. Sulle prime pagine anche il nuovo parere positivo della Procura generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti
- In apertura il via libera dell'Ue alle deroghe al Patto di stabilità anche per l'energia, con il titolo “Energia, così l'aiuto europeo”. In primo piano anche la guerra in Ucraina, con “L'attacco dell'Ucraina nella città dello zar” e l’intervista a Guerini “In un'alleanza si media, ma è una necessità investire sulla difesa”. In taglio centrale: “La pg: falsità su Minetti, la grazia non va rivista E lei ora chiede i danni”. Spazio anche al tennis con "Un italiano in finale al Roland Garros".
- In apertura “Energia, più flessibilità le condizioni della Ue”, con Meloni che “esulta per i 14 miliardi a disposizione: ‘Recepite le nostre proposte’. Ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta”. Sotto “In regola la grazia a Minetti" sul nuovo parere positivo della Procura generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti. In spalla spazio alle guerra in Iran e Ucraina: “Trump: "Vedrò Khamenei”. Ucraina, sfida a Putin droni su San Pietroburgo”.
- In apertura la guerra in Ucraina con il titolo: “La vendetta di Zelensky colpita San Pietroburgo”. Sotto: “Iran, trattativa tra le bombe. Trump a Khamenei: voglio incontrarti”. In primo piano anche “Economia: l’Italia promossa dall’Ue: “Ma valutate la patrimoniale”. In spalla: “Le foto dell’orrore su Beatrice. La mamma crolla: non sono stata io”. Spazio anche al tennis con “Generazione azzurra. Cobolli in semifinale a Parigi con Arnaldi”.
- In apertura “Voucher-energia da 100 euro” e il “Sì di Bruxelles alla flessibilità fino a 14 miliardi: risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili ma non per i tagli alle accise. La premier Meloni: ‘Indichiamo noi la strada’”. In taglio centrale spazio al tennis con “Un italiano in finale” al Roland Garros (e non è Sinner)”. In spalla: “La grazia a Minetti nuovo ok della Procura: ‘False notizie sui festini’”.
- In apertura la riforma fiscale con “Auto aziendali, ecco le nuove regole”. Sopra la guerra Iran-Usa, con il titolo “L’Iran attacca l’aeroporto internazionale del Kuwait. Libano, Idf fa nove morti” e le previsioni “Ocse: crescita globale sotto il 2% nel 2027 se la crisi in Medio Oriente non si risolve”. In taglio basso: “Energia, ok Ue alla flessibilità utilizzabile dal 2026 al 2028”. Spazio anche a “Giuliana Benetton valuta l'uscita da Edizione. Ma la holding è blindata!”.
- L’apertura è dedicata a “Terra nostra”, sul duello azzurro a Parigi tra Cobolli e Arnaldi con “Flavio super, ribaltato Aliassime”. In evidenza “Inter, arriva Palestra” e “Juve, salta il rinnovo: ora Kolo Muani”. Spazio anche ad “Addio Vlahovic”. In taglio basso “Leclerc, firma d’amore: sogno ancora il Mondiale in rosso”. Box laterale: “Nel nome di Pio: la giovane Italia regala un sorriso”.
- In apertura “Soldi per l’energia, vince l’Italia”, con Bruxelles “che concede flessibilità sui conti: investimenti per 14 miliardi”. In alto “Roland Garros: semifinale italiana Arnaldi per Cobolli, Berrettini ko”. A destra “Trump ottimista: l’Iran rinuncia all’atomica, vedrò Khamenei”. In taglio centrale: “Grazia regolare, la procura affossa il ‘Fatto’ sulla Minetti”. In basso “Era diretto a Tor Vergata: preso terrorista di Hamas”.
- In apertura “Viaggio tra i nuovi schiavi: braccianti per 3 euro l’ora”, “Sotto protezione i sopravvissuti alla strage di Altomonte. Meloni: sconvolta, fare piena luce”. In alto “Ordinanza anti caldo: nei giorni di allerta si fermano anche i rider”. In evidenza “Carrère nella villa della bisnonna: ‘La prima volta, lo volevo da anni’”. In basso “Droni ucraini sulla Davos dello zar. Iran, Trump vuole incontrare Khamenei”.
- In apertura: “Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti”, con il Pg che “smentisce la testimone senza sentirla”. L’editoriale: “Il vino era ottimo”. In alto “L’Ue striglia Meloni, lei esulta e Pichetto Fratin la smentisce”. Spazio laterale a “Guerra su Kuwait e Rubio: ‘È finita e l’abbiamo vinta’”. In taglio basso “Giustizia: Ff vuole lo sprint di Marina, Ma FdI si oppone”.
- L’apertura è un’analisi: “Il Forum di Putin a San Pietroburgo tra i raid dei droni ucraini non è Davos, ma una sfera in cui vedere i prossimi passi della Russia”. In primo piano anche “Trump e Bibi ci dicono di essere allineati. Gli spari nella tregua” e “Picierno ci spiega perché lascia il Pd”. In spalla “Avevamo ragione: siamo tutti puttane” e “Il Fatto che non sbaglia mai”, sul caso Minetti. In basso “Patto sull’energia”, “Il sorriso di Giorgetti”.
- In apertura “Il fatto non sussiste”, sulla procura generale di Milano che conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti. In spalla: “Droni ucraini su San Pietroburgo: la Russia è indifesa, Zelensky esulta”. In primo piano anche la guerra in Iran con “Trump fa l'ottimista sulle trattative con il regime iraniano. Ma regna il caos”. In basso l’editoriale “Trump il megalomane e Putin l’introverso: quando l’ego altera la visione del mondo”.
- In apertura “Bocciati e contenti”, sulla pagella pesante di Commissione europea e Ocse all’Italia, ma “governo che fa festa”. In taglio centrale la guerra in Ucraina con “Droni ucraini sul forum di Putin” e “Escalation: la fase più pericolosa della guerra”. In spalla il commento: “Ingiustizia fiscale: Il Belpaese, un paradiso per i milionari”. In taglio basso: “L’ai secondo Trump non deve avere freni”.
- In apertura “Il governo esulta per l’energia. Ma l’Ue: ‘No a tagli alle accise’”, “Da Bruxelles sì a più flessibilità fino a 14 miliardi in tre anni, ma solo negli investimenti per la transizione Le opposizioni: ‘La destra nemica del green’”. In taglio laterale: “Armi e difesa: gli alleati degli Usa si allenino tra loro”. Spazio anche a “Così il ritorno del Niño creerà caos geopolitico”. In spalla: “Minetti ri-graziata: ‘Scoop non veri, adozione regolare’”.