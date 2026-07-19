Luca Esposito, chi era il giornalista sportivo ucciso a Eboli

Luca Esposito, all’anagrafe Luigi Esposito, era un giornalista sportivo, opinionista televisivo ed editorialista. Seguiva soprattutto la Salernitana, le squadre di Serie C e il calciomercato, temi che raccontava anche sui social a circa 15mila follower. Era inoltre dipendente dell’Arpac di Avellino. Gli investigatori lavorano per chiarire il movente dell’omicidio avvenuto nel Salernitano. Ecco chi era
- Esposito è stato trovato senza vita a Eboli. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi il corpo è stato dato alle fiamme. Il riconoscimento è avvenuto grazie al ritrovamento della sua auto
- Luca Esposito, all’anagrafe Luigi Esposito, era nato il 4 luglio 1973. Giornalista sportivo, opinionista televisivo ed editorialista, aveva costruito la propria attività professionale seguendo soprattutto il calcio campano, la Salernitana e le squadre di Serie C.
- L’ultima fotografia pubblicata da Luca Esposito sui social risaliva al 27 giugno ed era stata scattata in una località del Cilento. Attraverso i suoi profili condivideva contenuti personali e aggiornamenti legati soprattutto al mondo dello sport.
- Ai suoi circa 15mila follower Luca Esposito parlava principalmente di sport e calciomercato. Il suo lavoro giornalistico era concentrato sulla Salernitana, sulle squadre di Serie C e sulle notizie riguardanti trattative, risultati e campionati.
- Una parte centrale dell’attività di Luca Esposito era dedicata alla Salernitana. Il giornalista seguiva con continuità le vicende sportive della squadra, raccontandole attraverso articoli, interventi televisivi e contenuti pubblicati online.
- Luca Esposito era direttore di TuttoSalernitana.com ed editorialista per TuttoC.com, sito di informazione dedicato alla Serie C del network TMW. Era iscritto all’Ordine dei giornalisti della Campania dal 2012 e lavorava anche come dipendente dell’Arpac di Avellino; l’agenzia non specifica quale incarico ricoprisse all’interno dell’ente.