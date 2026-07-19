Luca Esposito, chi era il giornalista sportivo ucciso a Eboli

Luca Esposito, all’anagrafe Luigi Esposito, era un giornalista sportivo, opinionista televisivo ed editorialista. Seguiva soprattutto la Salernitana, le squadre di Serie C e il calciomercato, temi che raccontava anche sui social a circa 15mila follower. Era inoltre dipendente dell’Arpac di Avellino. Gli investigatori lavorano per chiarire il movente dell’omicidio avvenuto nel Salernitano. Ecco chi era