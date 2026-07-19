L'uomo trovato in un terreno agricolo sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme. Il ritrovamento della sua auto vuota nella stessa zona hanno portato all'identificazione. Dipendente dell'agenzia regionale per l'ambiente di Avellino, era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo

Sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme l'uomo trovato carbonizzato, in condizioni non identificabili, in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. La svolta è arrivata dopo il rinvenimento, nella stessa zona, di un'auto intestata a Luigi Esposito, 53 anni, il cui nome è stato diffuso dalla procura di Salerno: le indagini hanno consentito di stabilire che sarebbe lui la vittima, pur non essendo ancora stato possibile effettuare analisi dettagliate sul corpo.

Chi era Luigi Esposito

Esposito, 53 anni, era un dirigente dell'agenzia regionale per l'ambiente (Arpac) di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo: collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l'emittente tv Ottochannel e dirigeva il sito di informazione calcistica Tuttosalernitana.com. All'anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. Seguiva la Salernitana e le altre squadre di serie C. Era un opinionista Tv ed editorialista. Nato il 4 luglio 1973, era iscritto all'Ordine dei Pubblicisti della Campania dal 2012. Ai suoi 15mila follower su instagram parlava di sport e di calciomercato. La sua ultima foto risale al 27 giugno, scattata in una località cilentana.

Il delitto e il ritrovamento del corpo

Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i carabinieri avrebbero recuperato dei bossoli) e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Le fiamme si sono propagate rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che durante lo spegnimento hanno rinvenuto il corpo, devastato dalle fiamme tanto che in un primo momento non era stato possibile determinare se si trattasse di un uomo o di una donna. Poi la svolta nelle indagini con il ritrovamento della vettura di Esposito, e i controlli che hanno permesso di accertare come dell'uomo si fossero perse le tracce. Sul caso indaga la procura di Salerno, diretta da Raffaele Cantone. Gli investigatori, nel massimo riserbo, stanno lavorando su ogni fronte per comprendere quale sia il movente di questo delitto.