L'uomo trovato in un terreno agricolo sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme. Il ritrovamento della sua auto vuota nella stessa zona hanno portato all'identificazione. Dipendente dell'agenzia regionale per l'ambiente di Avellino, era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo
Sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme l'uomo trovato carbonizzato, in condizioni non identificabili, in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. La svolta è arrivata dopo il rinvenimento, nella stessa zona, di un'auto intestata a Luigi Esposito, 53 anni, il cui nome è stato diffuso dalla procura di Salerno: le indagini hanno consentito di stabilire che sarebbe lui la vittima, pur non essendo ancora stato possibile effettuare analisi dettagliate sul corpo.
Chi era Luigi Esposito
Esposito, 53 anni, era un dirigente dell'agenzia regionale per l'ambiente (Arpac) di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo: collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l'emittente tv Ottochannel e dirigeva il sito di informazione calcistica Tuttosalernitana.com. All'anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. Seguiva la Salernitana e le altre squadre di serie C. Era un opinionista Tv ed editorialista. Nato il 4 luglio 1973, era iscritto all'Ordine dei Pubblicisti della Campania dal 2012. Ai suoi 15mila follower su instagram parlava di sport e di calciomercato. La sua ultima foto risale al 27 giugno, scattata in una località cilentana.
Il delitto e il ritrovamento del corpo
Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i carabinieri avrebbero recuperato dei bossoli) e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Le fiamme si sono propagate rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che durante lo spegnimento hanno rinvenuto il corpo, devastato dalle fiamme tanto che in un primo momento non era stato possibile determinare se si trattasse di un uomo o di una donna. Poi la svolta nelle indagini con il ritrovamento della vettura di Esposito, e i controlli che hanno permesso di accertare come dell'uomo si fossero perse le tracce. Sul caso indaga la procura di Salerno, diretta da Raffaele Cantone. Gli investigatori, nel massimo riserbo, stanno lavorando su ogni fronte per comprendere quale sia il movente di questo delitto.
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Direttore OttoChannel: "Opinionista scomodo ma mai banale"
"La notizia della scomparsa di Luca Esposito ci lascia sconvolti e addolorati, ma soprattutto increduli rispetto all'orribile esecuzione di cui è stato vittima". A dirlo, in una nota, il direttore di OttoChannel, Pierluigi Melillo, per il quale Esposito collaborava come opinionista. "Luca - si legge nella nota - è stato per noi un prezioso collaboratore come opinionista, certamente scomodo ma mai banale e soprattutto sempre coraggioso nel difendere le sue opinioni sul mondo del calcio. In questo momento difficile ci stringiamo alla famiglia che vive un dolore cosi terribile e speriamo che le forze dell'ordine possano fare piena luce su una tragedia che suscita forte preoccupazione nell'opinione pubblica, assicurando i responsabili alla giustizia. Come Otto Channel siamo profondamente addolorati anche perché Luca sarebbe stato per la prossima stagione uno degli opinionisti di punta delle nostre trasmissioni sportive. Con Annibale Discepolo avrebbe riformato una coppia divertente e brillante nella trasmissione dedicata all'Avellino calcio. Luca era popolarissimo e faceva discutere, sempre e comunque. Un forte abbraccio ai familiari da tutto il gruppo di Otto Channel e Ottopagine".
I colleghi: "Difendeva con forza le sue idee"
Chi lavorato con lui lo descrive come un professionista "senza peli sulla lingua, che difendeva con forza le sue idee, soprattutto quelle sportive". Nell'ambiente giornalistico c'è sconcerto per la morte di Esposito, soprattutto per la modalità con cui è stato ucciso. Non era sposato né aveva figli. Alcuni escludono che il movente sia da ricercare nell'attività professionale, poiché si occupava principalmente di sport. Il delitto è avvenuto a Eboli, territorio con il quale non sembra avesse legami: Esposito era originario di Nocera Inferiore e, da quanto emerge, risiedeva poco nella Valle dell'Irno.
Rotondi: "Barbarie e ferocia,vicini a famiglia"
"Sconvolge la barbarie e la ferocia scatenatasi verso un giornalista di valore e una persona perbene come Luca Esposito. Siamo vicini alla famiglia e alla redazione di 'Ottochanel' nel dolore per questa immane perdita", ha dichiarato Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fratelli d'Italia sull'uccisione del giornalista.