Caldo, domani 19 città da bollino rosso. Mercoledì salgono a 20

Le previsioni del ministero della Salute per domani vedono aggiungersi ai bollini rossi anche Bolzano, mentre dopodomani sarà in rosso anche Brescia. Martedì si contano anche 6 bollini arancioni ad Ancona, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona e due bollini gialli a Cagliari e Torino). Mercoledì in arancione è attesa solo Ancona, con le sei città restanti in giallo: oltre a Cagliari e Torino, anche Milano, Trieste e Venezia e Verona.

In Europa occidentale giugno-luglio più caldi di sempre. Temperature record per i mari

Intanto arrivano i dati sui mesi di giugno e di luglio. Per l’Europa occidentale è stato il periodo più caldo mai osservato. In gran parte della regione si è assistito al persistere e all'intensificarsi della siccità già diffusa a maggio e giugno. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi, come indica Copernicus, il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra, coordinato dalla Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea. Temperature superficiali record a luglio anche per i mari. In Europa, i valori più alti sono stati rilevati lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale e sono stati associati a ondate di calore marine diffuse, di intensità forte o grave, che hanno colpito le comunità e gli ecosistemi costieri. Ad alimentarli è stato in particolare lo sviluppo di condizioni di El Niño nel Pacifico equatoriale (il fenomeno climatico periodico che riscalda molto le acque del Pacifico Centro-Meridionale e Orientale, con effetti a cascata anche molto lontano).