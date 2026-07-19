Casertano, frontale sulla Statale 7: due morti e un ferito grave

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Casertano, frontale tra auto e mini-autocarro sulla Statale 7: due morti e un ferito grave

Cronaca

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di sabato sulla SS 7 Via Appia, all'altezza di Pastorano, nel tratto tra gli svincoli di Capua e Pignataro Maggiore. Un'auto lanciata a forte velocità ha centrato un mini-autocarro che si immetteva da una strada secondaria: morti i due conducenti, grave un terzo uomo

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Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 luglio sulla statale 7 Via Appia, nel Casertano. Lo schianto si è verificato al chilometro 193,200, all'altezza di Pastorano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Capua e Pignataro Maggiore, dove si sono scontrati un'automobile e un mini-autocarro.

La dinamica

I due mezzi coinvolti sono una Fiat Stilo e un Piaggio Porter. Il mezzo da lavoro si stava immettendo sulla statale da una strada secondaria quando è stato centrato in pieno dall'auto, che procedeva a forte velocità. L'urto è stato violentissimo: dopo l'impatto entrambi i veicoli si sono fermati al centro della carreggiata. Uno degli occupanti del Piaggio è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre altre due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere dei rispettivi mezzi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, che hanno estratto i feriti dalle carcasse dei veicoli affidandoli al personale del 118, giunto con diverse ambulanze. Per i due conducenti, però, non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Le vittime sono un italiano di 69 anni, residente nella zona, e un cittadino albanese di 42 anni. Il terzo uomo, che si trovava a bordo del mini-autocarro, è stato soccorso e trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Alle operazioni hanno preso parte anche i carabinieri, il personale dell'Anas e gli addetti della ditta di pronto intervento.

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