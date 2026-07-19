Casertano, frontale sulla Statale 7: due morti e un ferito grave

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di sabato sulla SS 7 Via Appia, all'altezza di Pastorano, nel tratto tra gli svincoli di Capua e Pignataro Maggiore. Un'auto lanciata a forte velocità ha centrato un mini-autocarro che si immetteva da una strada secondaria: morti i due conducenti, grave un terzo uomo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 luglio sulla statale 7 Via Appia, nel Casertano. Lo schianto si è verificato al chilometro 193,200, all'altezza di Pastorano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Capua e Pignataro Maggiore, dove si sono scontrati un'automobile e un mini-autocarro.

La dinamica I due mezzi coinvolti sono una Fiat Stilo e un Piaggio Porter. Il mezzo da lavoro si stava immettendo sulla statale da una strada secondaria quando è stato centrato in pieno dall'auto, che procedeva a forte velocità. L'urto è stato violentissimo: dopo l'impatto entrambi i veicoli si sono fermati al centro della carreggiata. Uno degli occupanti del Piaggio è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre altre due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere dei rispettivi mezzi.