Si tuffa dal pedalò e annega nel lago di Viverone

Un uomo di circa 32 anni è morto oggi pomeriggio al lago di Viverone, nel Biellese. Si era tuffato da un pedalò preso a noleggio con due amici e non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dopo circa un'ora di ricerche. Inutili i tentativi di rianimazione
Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone, nel Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua.
Secondo una prima ricostruzione, una volta allontanatisi dalla riva i tre avrebbero deciso di fermarsi per fare il bagno. Il 32enne si è tuffato ma non è più tornato in superficie, sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona.
Le ricerche e il recupero
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con il supporto dell'elicottero "Drago" e del reparto sommozzatori di Torino. I soccorritori hanno perlustrato il lago a bordo di gommoni e moto d'acqua. Dopo circa un'ora, i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo del giovane a poca distanza dalla riva. I successivi tentativi di rianimazione cardio-polmonare del personale del 118 si sono però rivelati vani.
Leggi anche
Milano Marittima, indagato papà della bimba annegata in piscina
Gli accertamenti
Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima.