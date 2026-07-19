Si tuffa dal pedalò e annega nel lago di Viverone

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Biella, si tuffa dal pedalò nel lago di Viverone e annega: morto a 32 anni

Cronaca
©Getty

Un uomo di circa 32 anni è morto oggi pomeriggio al lago di Viverone, nel Biellese. Si era tuffato da un pedalò preso a noleggio con due amici e non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dopo circa un'ora di ricerche. Inutili i tentativi di rianimazione

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Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone, nel Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua.

Secondo una prima ricostruzione, una volta allontanatisi dalla riva i tre avrebbero deciso di fermarsi per fare il bagno. Il 32enne si è tuffato ma non è più tornato in superficie, sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona.

Le ricerche e il recupero

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con il supporto dell'elicottero "Drago" e del reparto sommozzatori di Torino. I soccorritori hanno perlustrato il lago a bordo di gommoni e moto d'acqua. Dopo circa un'ora, i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo del giovane a poca distanza dalla riva. I successivi tentativi di rianimazione cardio-polmonare del personale del 118 si sono però rivelati vani.

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Gli accertamenti

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

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