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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24

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Il caso Roggero continua a tener banco nel dibattito politico e resta in apertura delle principali testate italiane, insieme alla nuova escalation che sta colpendo il Medio Oriente e la guerra tra Iran e Stati Uniti

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