Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24
Il caso Roggero continua a tener banco nel dibattito politico e resta in apertura delle principali testate italiane, insieme alla nuova escalation che sta colpendo il Medio Oriente e la guerra tra Iran e Stati Uniti
- "Meloni in difesa di Roggero. La premier: pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura". Così in apertura de Il Corriere della Sera. In prima pagina anche l'Iran: "Khamenei: Daremo una lezione agli Usa. Tregua sospesa" e il cinema. Poi il cinema, con l'Odissea di Chistopher Nolan.
- Anche La Repubblica apre con "Corsa a destra su Roggero. Salvini incontra il gioielliere detenuto: 'Studiamo come candidarlo'. Vannacci: 'La Lega ci copia'. FI: le sentenze si rispettano. Il ministero prende tempo sulla grazia. Pd e 5S: basta sciaccallaggio'". Per gli esteri c'è "Khamenei: intesa finita, la firma Usa senza valore".
- Su La Stampa un'intervista alla moglie di Roggero: "Mattarella, le chiedo clemenza". Poi "Escalation nel Golfo, morti due soldati Usa" e la cronaca: "Un'altra tragedia in piscina, muore annegata a 4 anni".
- "Salvini da Roggero. Scontro tra i partiti sulla legittima difesa" su Il Messaggero. Spazio anche a "Medio Oriente in fiamme. Teheran risponde agli attacchi Usa. Missili iraniani su cinque Paesi: Uccisi due soldati americani", "Altri due annegati, la tragedia dei bambini" e "Salgono gli stipendi nella Pa. Statali, ecco tutti gli aumenti: in 5 anni 408 euro al mese in più".
- “In capo al mondo. Spagna-Argentina. I sogni d’oro di Yamal, Messi e il sorpasso a Diego. Il Mondiale sceglie tra modernità e passione”, titola La Gazzetta Sportiva in attesa della finalissima dei Mondiali di calcio. Taglio alto per la F1: “Kimi 6 forte. Antonelli come Ascari: sesta pole stagionale. Regalo per mio papà, compie gli anni”.
- "Messi-Yamal, il primo e unico confronto generazionale tra fenomeni vale il Mondiale. Spagna-Argentina. L'eredità, la ghigliottina", è invece il titolo del Corriere dello Sport. In prima pagina anche: "Lezioni di Kimi: sesta pole", "Caccia al nuovo 9. Juve, rispunta Richarlison".
- "I campioni d'Europa contro i campioni del mondo, Yamal contro Messi: gran finale Spagna-Argentina". Per il calcio italiano: "Juve, urgenza Kolo", "Oristanio c'è, Abate adesso ne aspetta altri", "Gasp: Lenti sul mercato ma è in arrivo Summerville". Così Tutto Sport.
- "Sinistra contro Roggero. I suoi elettori lo difendono. Il 75% degli italiani non vuole il risarcimento ai banditi. E un terzo dei dem pensa che la pena sia eccessiva", scrive Il Giornale. In prima pagina anche "Ranucci, la donna dei misteri e il filo che porta alla banda", la cronaca con la bimba morta in piscina a Milano Marittima e "Farò arrestare Netanyahu. La guerra santa di Mamdani a NY".
- "Utili 2026, le quotate verso il + 16%" è l'apertura de II Sole 24 Ore. Ci sono anche i Mondiali: "Spagna-Argentina, questa sera quasi due miliardi davanti alla tv". Poi "Diesel dei record, corre oltre i 2,1 euro".
- Anche su Il Fatto Quotidiano in apertura campeggia il caso Roggero. "Pure Vannacci si smarca da Salvini & C. Il derby a destra. Il ministro pretende tutele ai giustizieri. Il generale: Non si visitano singoli detenuti. Difesa sì, ma se si è in pericolo". Taglio alto per "L'inedito di Borsellino: 'I politici devono servire, non occupare'".
- "Roggero rapinato di nuovo. Ai parenti dei ladri uccisi 780mila euro di risarcimento. Via ai pignoramenti. Ma dall'orefice Veronesi fino a Kabobo, alle vittime è arrivato poco o nulla", scrive Libero. In apertura anche "Nel Pd scoppia la grana Camorra" e "Nucleare italiano? In Francia".
- Su Il Foglio: L'urgenza di un "vaffa" a Vannacci: dal caso Roggero alla remigrazione, passando per l'Ucraina, ci sono ragioni minime per convincere la destra a non inseguire il modello illiberale del leader di Futuro Nazionale e a non far diventare mezzo vuoto il bicchiere del futuro. Intervista all'ex premier inglese Johnson: "Gli europei non siano polli senza testa". La sintesi a Kiev: ancora proteste, ma con il nuovo ministro Zelensky prova a trovare l'unità dell'Ucraina e nell'esercito.
- "Tra Usa e Iran la guerra si allarga. Adesso la tregua non si vede più", si legge sul Domani. Per gli interni, anche qui è il caso Roggero a riempire la prima pagina: "Corsa a destra, Salvini recluta subito Roggero".
- Su Il Riformista: "Il rimpasto lievita: il governo a settembre cambierà assetto? Ballano le caselle di Trasporti, Giustizia e Interni. Il leader leghista Salvini opziona il Viminale". Poi: "Il presidente americano Trump mette già le mani avanti in vista delle elezioni di midterm americane: "Il leader cinese Xi ha rubato i dati di decine di milioni di elettori in 18 Stati Usa. Le nostre macchine e sistemi di conteggio dei voti sono esposti a hacking".
- "Legittima difesa, è scontro. La Lega: candidiamo Roggero", titola La Nazione. Per il calcio: "Yamal-Messi, sfida mondiale. Ma la storia si fa in tribuna". Tra le altre cose anche una testimonianza di un giornalista della testata sul G8 di Genova.
- Il Manifesto apre con la guerra. "Ponte di non ritorno. I negoziati sono ormai un ricordo e il memorandum firmato dal presidente Trump carta straccia. Settimo giorno di raid su tutto l'Iran, con strage di civili e infrastrutture. La risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi. E uccide almeno due soldati Usa in Cisgiordania". Un approfondimento su "Ai cinese: la nuova Via della Seta".