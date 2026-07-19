Strage di via D'Amelio, a Palermo l'omaggio a Paolo Borsellino. FOTO

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Strage di via D'Amelio, a Palermo l'omaggio a Paolo Borsellino e alla sua scorta. FOTO

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Ansa/Ipa

Il capoluogo siciliano ricorda il giudice e i 5 agenti della sua scorta, uccisi 34 anni fa in un attentato di mafia. Durante la giornata si sono svolti diversi eventi con bambini e ragazzi. Il momento più sentito è stato il minuto di silenzio osservato alle 16.58, ora della strage del 1992

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