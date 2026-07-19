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G8 di Genova, il corteo a 25 anni dai fatti del 2001. FOTO

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Migliaia di studenti, attivisti e partecipanti alle mobilitazioni del 2001 hanno preso parte a Genova al corteo nazionale “Nessun rimorso”, organizzato nel 25esimo anniversario del G8. La manifestazione è partita da piazza Alimonda, luogo in cui il 20 luglio 2001 venne ucciso Carlo Giuliani, e ha attraversato le strade della città tra striscioni, fumogeni e momenti di commemorazione. La Questura ha predisposto servizi di monitoraggio e vigilanza sugli obiettivi sensibili. Ecco le immagini della giornata

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