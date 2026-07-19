G8 di Genova, il corteo a 25 anni dai fatti del 2001. FOTO

Migliaia di studenti, attivisti e partecipanti alle mobilitazioni del 2001 hanno preso parte a Genova al corteo nazionale “Nessun rimorso”, organizzato nel 25esimo anniversario del G8. La manifestazione è partita da piazza Alimonda, luogo in cui il 20 luglio 2001 venne ucciso Carlo Giuliani, e ha attraversato le strade della città tra striscioni, fumogeni e momenti di commemorazione. La Questura ha predisposto servizi di monitoraggio e vigilanza sugli obiettivi sensibili. Ecco le immagini della giornata
- Elena Giuliani, sorella di Carlo Giuliani, durante il corteo per il 25esimo anniversario dei fatti del G8 di Genova. Alle sue spalle, un manifesto con la scritta “Carlo vive”.
- Due mezzi blindati della Polizia di Stato schierati lungo il percorso della manifestazione. La Questura di Genova ha attivato servizi di prevenzione, vigilanza e monitoraggio degli arrivi.
- Un manifestante mostra un cartello che richiama il G8 di Genova, la scuola Diaz e la memoria di Carlo Giuliani. Accanto a lui, altri partecipanti osservano il passaggio del corteo.
- Migliaia di persone riempiono una strada di Genova durante il corteo nazionale “Nessun rimorso”. Tra la folla sono visibili bandiere politiche e vessilli in sostegno alla Palestina.
- Alcuni partecipanti attendono la partenza della manifestazione indossando magliette antifasciste. Il corteo ha riunito studenti, attivisti e persone presenti anche alle mobilitazioni del 2001.
- Il fronte della manifestazione avanza lungo le strade di Genova dietro lo striscione “Disertare le guerre dei padroni”. Nel corteo sfilano bandiere di movimenti politici e sociali.
- Due giovani suonano tamburi davanti allo striscione di apertura del corteo. La manifestazione è accompagnata da cori, musica e interventi al megafono.
- Alcuni partecipanti accendono fumogeni lungo il percorso della manifestazione. Il fumo colorato avvolge una parte del corteo radunato nel centro di Genova.
- Il grande striscione contro le guerre apre una parte della manifestazione, mentre i partecipanti alzano le braccia e scandiscono slogan. Sullo sfondo si vedono bandiere e fumogeni.
- Fumogeni accesi in primo piano durante il passaggio del corteo. La manifestazione si è svolta nel 25esimo anniversario dei fatti del G8 di Genova.
- Una veduta dall’alto mostra l’ampia partecipazione al corteo nazionale. Bandiere, striscioni e simboli politici accompagnano il passaggio dei manifestanti.
- Due partecipanti si abbracciano accanto a un veicolo del corteo. Sullo sfondo proseguono i preparativi per la commemorazione in piazza Alimonda.
- I manifestanti depongono fiori e oggetti commemorativi accanto al cippo dedicato a Carlo Giuliani. Intorno al monumento si raccolgono partecipanti e fotografi.
- Mazzi di fiori vengono sistemati attorno al memoriale di Carlo Giuliani in piazza Alimonda. Accanto al cippo sono stati collocati anche alcuni estintori.
- Il cippo che ricorda Carlo Giuliani è circondato da fiori, messaggi e bandiere. I partecipanti sostano in silenzio attorno al luogo della commemorazione.
- Lettere e messaggi manoscritti dedicati a Carlo Giuliani sono stati lasciati ai piedi del memoriale. Accanto ai fogli si vedono fiori e uno degli estintori deposti durante la commemorazione.
- Un mazzo di fiori, nastri rossi e una bandiera italiana sono deposti davanti al cippo. I messaggi ricordano Carlo Giuliani e le giornate del luglio 2001.
- Il cippo di Carlo Giuliani al centro della commemorazione, tra fiori, lettere ed estintori. Attorno al memoriale si radunano numerosi partecipanti al corteo.
- Alcuni manifestanti si allontanano dal memoriale dopo avere deposto un mazzo di fiori. La commemorazione ha preceduto la prosecuzione del corteo verso il centro di Genova.