Meteo, bollino rosso in 14 città. Allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. LIVE
L'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull’Italia inizia a dare i primi segni di cedimento. E, soprattutto al Nord, si inizia a respirare anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare: se oggi il ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo a 17. Attese le prime abbondanti piogge dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano: feriti al concerto di Bad Bunny, interrotto per la bomba d'acqua
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Come anticipato dagli esperti meteo l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull’Italia inizia a dare i primi segni di cedimento. E, soprattutto al Nord, si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare: se oggi il ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo a 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge, con l'allerta temporali su Veneto e Lombardia, dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano: feriti al concerto di Bad Bunny, interrotto per la bomba d'acqua
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Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny
Ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny la violenta grandinata che in serata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone accorse per il secondo concerto dell'artista all'ippodromo San Siro. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, e soccorsi dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L'arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell'ordine.