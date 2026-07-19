Ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny la violenta grandinata che in serata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone accorse per il secondo concerto dell'artista all'ippodromo San Siro. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, e soccorsi dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L'arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell'ordine.