Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'ondata di caldo
Arrow-link
Arrow-link

Meteo, bollino rosso in 14 città. Allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. LIVE

live Cronaca

L'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull’Italia inizia a dare i primi segni di cedimento. E, soprattutto al Nord, si inizia a respirare anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare: se oggi il ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo a 17. Attese le prime abbondanti piogge dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano: feriti al concerto di Bad Bunny, interrotto per la bomba d'acqua

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

in evidenza

Come anticipato dagli esperti meteo l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull’Italia inizia a dare i primi segni di cedimento. E, soprattutto al Nord, si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare: se oggi il ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo a 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge, con l'allerta temporali su Veneto e Lombardia, dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano: feriti al concerto di Bad Bunny, interrotto per la bomba d'acqua

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny

Ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny la violenta grandinata che in serata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone accorse per il secondo concerto dell'artista all'ippodromo San Siro. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, e soccorsi dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L'arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell'ordine.

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, dal caldo ai temporali estremi: cosa fare per evitare rischi

Cronaca

Caldo torrido e afa lasciano sempre più spesso spazio a violenti temporali, accompagnati da...

Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di mafia in via D'Amelio

Cronaca

Il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio...

23 foto

Caldo, oggi 16 città da bollino rosso. Lunedì saranno 17. LIVE

Cronaca

Sarà ancora un week end bollente quello in corso. Nel sud della Sardegna, a Muravera, si sono...

Maltempo Milano, treno bloccato da ore fuori stazione: malori a bordo

Cronaca

Un treno regionale partito da Milano Centrale e diretto a Torino è rimasto bloccato per il...

Bomba d'acqua su Milano: stop al concerto di Bad Bunny, ci sono feriti

Cronaca

Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta su Milano nella serata di...

Cronaca: i più letti