Meteo, ancora caldo ma in arrivo temporali e grandinate. Ecco dove

È ancora sul Nord Italia che potrebbe abbattersi il maltempo. Si segnalano potenziali forti temporali in particolare sui territori del Triveneto, che colpiranno dapprima i settori alpini e prealpini, per poi sconfinare localmente verso le pianure del Veneto e verso il Friuli-Venezia Giulia entro sera e poi in nottata. "A causa della tantissima energia presente, non si esclude il rischio di grandinate anche di forte intensità", avverte il meteorologo Mattia Gussoni. Sul resto del Paese resta invece il caldo intenso e continua a battere il sole con temperature molto elevate al Centro-Sud: a Firenze e Roma si toccheranno nuovamente i 36-37°C, mentre sulle due Isole Maggiori si supereranno ancora una volta i 40°C.

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