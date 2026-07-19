Meteo, ancora caldo ma in arrivo temporali e grandinate. Ecco dove

Introduzione
Dopo più di un mese di caldo estremo, con valori costantemente al di sopra delle medie climatiche del periodo, nei prossimi giorni sull’Italia è attesa una svolta: le temperature resteranno piuttosto alte, ma torneranno nell’alveo della normalità. Secondo i meteorologi de iLMeteo.it, bisognerà aspettare però ancora qualche giorno: dobbiamo ancora fare i conti con gli ultimi scampoli di aria rovente su gran parte dello Stivale, con il rischio di temporali e grandinate in alcune zone. Già a partire dalla giornata di oggi, domenica 19 luglio, sono attesi alcuni rovesci. Ecco cosa aspettarsi (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24).
Quello che devi sapere
Previsioni meteo, rischio temporali e grandinate
È ancora sul Nord Italia che potrebbe abbattersi il maltempo. Si segnalano potenziali forti temporali in particolare sui territori del Triveneto, che colpiranno dapprima i settori alpini e prealpini, per poi sconfinare localmente verso le pianure del Veneto e verso il Friuli-Venezia Giulia entro sera e poi in nottata. "A causa della tantissima energia presente, non si esclude il rischio di grandinate anche di forte intensità", avverte il meteorologo Mattia Gussoni. Sul resto del Paese resta invece il caldo intenso e continua a battere il sole con temperature molto elevate al Centro-Sud: a Firenze e Roma si toccheranno nuovamente i 36-37°C, mentre sulle due Isole Maggiori si supereranno ancora una volta i 40°C.
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Le previsioni del meteo di lunedì 20 luglio
La prossima settimana si aprirà con la pressione in continua diminuzione. La giornata di domani, lunedì 20 luglio, sarà caratterizzata da tempo instabile sulle regioni settentrionali, specie al Nordest, dove dovrebbero verificarsi veloci temporali o rovesci di pioggia. Condizioni stabili sul resto delle regioni. In serata anche la Lombardia potrebbe essere colpita da rovesci e temporali irregolari. Sempre soleggiato altrove.
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Le previsioni di lunedì 20 luglio al Nord
Scendendo nel dettaglio, il tempo sarà instabile al Nordest già dal mattino, poi tornerà il sole. Dal pomeriggio in poi l’instabilità colpirà anche la Lombardia, ma non si escludi che torni anche proprio sul Nordest. A livello di temperature, il caldo diventa “più vivibile”, spiega iLMeteo.it. I valori massimi attesi vanno dai 28-29°C di Venezia e Trieste ai 30-32°C delle altre città. A Milano 24-31°C, a Torino 23-32°C.
Le previsioni di lunedì 20 luglio al Centro e in Sardegna
Al Centro la pressione inizia a diminuire. Sarà un lunedì con generali condizioni di bel tempo: cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Si segnala però la possibilità, nel pomeriggio, di qualche veloce rovescio sulle alture tra Lazio e Abruzzo. Le temperature nei valori massimi saranno comprese tra i 30°C di Ancona e i 35-36°C di Perugia, Firenze e Roma.
Le previsioni di lunedì 20 luglio al Sud e in Sicilia
Al Sud Italia continua invece il dominio dell'anticiclone africano. Qui, la giornata sarà quindi ancora una volta all’insegna del bel tempo, con sole e cielo prevalentemente sereno. I venti deboli soffieranno da direzioni variabili, mentre i mari oltre a essere calmi saranno pure caldi in superficie. Caldo anche oltre i 35°C su moltissime città: i valori massimi sono attesi tra i 33°C di Napoli e i 38°C di Palermo.
Cambia il meteo da martedì 21 luglio
Il vero e proprio cambio di scenario si avrà a partire da martedì 21 luglio, quando una vasta area di bassa pressione, localizzata sulla Scandinavia, comincerà a spingere correnti fresche in quota verso il bacino del Mar Mediterraneo. Dovrebbero essere proprio queste correnti a spezzare la cappa rovente che accompagna l’Italia ormai da tempo. Questo significa però che si innescheranno contrasti termici piuttosto violenti, con l'aria calda e umida che si è accumulata al suolo nell'ultimo mese.
Altre grandinate in arrivo
Gli effetti di questo meccanismo si manifesteranno su due fronti principali. Da un lato un fronte perturbato colpirà in principio i territori del Nord Italia, ma in un secondo momento andrà ad estendersi anche verso il Centro-Sud. Considerando l'energia termica preesistente, spiegano gli esperti de iLMeteo.it, è molto probabile che si verifichino “episodi meteo intensi, accompagnati da forti colpi di vento (downburst) e grandinate”.
Le temperature
L'effetto più atteso e importante riguarderà però le temperature, che subiranno un generale e marcato calo su gran parte dell’Italia. Andando avanti nella settimana, l'espansione di un anticiclone delle Azzorre stabilizzerà il tempo: il clima risulterà più gradevole e le colonnine di mercurio andranno a riallinearsi con le medie stagionali, segnando quindi la fine del lungo periodo di caldo oppressivo.
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