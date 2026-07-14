Introduzione

Le notti tropicali si verificano quando la temperatura notturna non scende sotto i 20 gradi, impedendo agli edifici e all'organismo di liberarsi del calore accumulato. Nelle aree urbane e costiere, complice l'effetto isola di calore, le minime possono addirittura superare i 25 gradi, configurando le cosiddette notti super tropicali. Durante l'attuale ondata di calore, con massime vicine ai 40 gradi, il picco termico non dà tregua nemmeno dopo il tramonto. Per prendere sonno, il corpo avrebbe bisogno di abbassare la propria temperatura interna, ma l'assenza di ventilazione e l'alto tasso di umidità bloccano l'evaporazione del sudore, rendendo questo processo termoregolatore inefficace. Il risultato è un riposo frammentato, con risvegli frequenti e una sensazione di stanchezza al mattino. Proteggere però la qualità del sonno è possibile: esistono accorgimenti e rimedi pratici per mitigare l'impatto del caldo estremo e tornare a riposare bene. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)