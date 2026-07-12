Nuova ondata di caldo in Italia. Allerta maltempo in Trentino. LIVE

Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a sei; solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla oggi in Trentino. Massimo livello di allerta per il caldo in 37 dipartimenti della Francia metropolitana. Inferno in Spagna, con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi andalusi della provincia di Almerìa
in evidenza
Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a sei; solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla oggi in Trentino. Massimo livello di allerta per il caldo in 37 dipartimenti della Francia metropolitana. Circa 26 milioni di francesi saranno in allerta rossa, secondo un calcolo dell'Afp basato sui dati annuali dell'Insee. In questo contesto, negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli incendi, per lo più "dovuti all’attività umana" come ha detto Emmanuel Macron in un messaggio su X, mettendo in guardia contro ogni "disattenzione". Dall'inizio dell'anno sono andati in fumo oltre 25.000 ettari, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2025. Inferno in Spagna, con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi andalusi della provincia di Almerìa.
Gli approfondimenti:
- Quanto durerà l'ondata di caldo record? Le previsioni degli esperti
- Caldo record in Europa, da Londra a Parigi le foto delle città roventi
- Caldo, per l’Oms in Ue è emergenza sanitaria: i rischi per la salute
- Oms: “Oltre 1.300 morti legate al caldo in Europa in una settimana”
- Caldo estremo in Europa, costi e impatto sul Pil: Italia tra le economie più a rischio
- Blackout per caldo, quali sono le cause e perché è difficile evitarli
- Caldo, cosa prevedono le ordinanze delle Regioni per i lavoratori
- Cosa mangiare con il caldo, i cibi da scegliere a tavola
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Seul emette prima allerta per il caldo con il nuovo sistema di classificazione
La Corea del Sud ha emesso oggi la prima allerta d'emergenza per l'ondata di caldo da quando è entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione introdotto quest'anno, invitando la popolazione a sospendere le attività all'aperto e a cercare riparo in luoghi freschi. Secondo quanto riferisce l'agenzia Yonhap, l'allerta è stata diramata alle 10.00 locali per le città di Gyeongsan e Pohang, nella provincia sudorientale del Gyeongsang Settentrionale, dove nel fine settimana le temperature hanno raggiunto i livelli previsti dai nuovi criteri. Il nuovo sistema prevede l'emissione di un'allerta d'emergenza quando aree già soggette a un avviso per ondata di calore sono interessate, anche per un solo giorno, da temperature percepite di almeno 38 gradi Celsius o da temperature effettive pari o superiori a 39 gradi. "È la prima volta che viene emessa da quando il sistema è entrato in vigore", ha dichiarato in conferenza stampa Lee Mi-seon, responsabile dell'agenzia meteorologica sudcoreana (Korea Meteorological Administration, Kma), citata da Yonhap.
Più di un terzo dei francesi in allerta rossa per il caldo in queste ore
Oltre un terzo della popolazione francese sarà al livello massimo di allerta per l'ondata di calore in corso come stabilito da Météo-France in queste ore esteso a 37 dipartimenti della Francia continentale. Questa intensificazione dell'ondata di calore sta alimentando i timori di una possibile propagazione degli incendi boschivi che stanno interessando il Paese. Nella notte fino alla mattina, circa 26 milioni di francesi saranno in allerta rossa, secondo un calcolo dell'AFP basato sui dati annuali dell'Insee (Istituto nazionale francese di statistica e studi economici). Oltre all'intera regione di Parigi, alla Bretagna, ai Paesi della Loira e al Centro-Valle della Loira, Météo-France ha esteso l'allerta a tredici dipartimenti, dalla Borgogna al Sud della Francia, che saranno anch'essi interessati da questo livello massimo. Quasi tutto il resto del Paese è in allerta arancione, ad eccezione di una decina di dipartimenti nel Sud-Est e in Corsica, finora risparmiati dalla terza ondata di caldo intenso che il Paese ha sperimentato negli ultimi due mesi e che dovrebbe persistere fino a metà della prossima settimana. In questo contesto, negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli incendi boschivi, la maggior parte dei quali "dovuti all'attività umana", come ha ricordato Emmanuel Macron in un messaggio su X, mettendo in guardia contro qualsiasi "imprudenza".
Sardegna, giornata campale per Forestale regionale e vigili del fuoco
Giornata intensa per il dispositivo antincedio della Regione Sardegna con l'isola sotto doppia allerta rossa per condizioni meteo avverse per alte temperature e incendi. Gli uomini del Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco hanno dovuto affrontare una decina di vasti incendi che hanno reso necessario l'impiego di numerosi mezzi aerei della flotta regionale e i Canadair della flotta nazionale dei Vigili del fuoco. Dalle prime ore del mattino diversi elicotteri e un Canadair sono intervenuti a Narbolia e Mogoro (Or) per spegnere un incendio che minacciava una zona boschiva di gran pregio naturalistico. Fiamme anche a Escalaplano (Ca), a Cabras e Uras ancora in provincia di Oristano, nel Medio Campidano a San Gavino, Guspini e Gonnosfanadica, poi a Siliqua, nel Sulcis-Iglesiente e a Olbia, in località Paringano.
Cagliari, malore nelle piscina dell'hotel: 64enne muore a Carbonia
Un'altra tragedia probabilmente per il caldo in Sardegna. Dopo la morte della 60enne a Chia (Ca) stamani, nella spiaggia di su Giudeu, un 64enne è morto questo pomeriggio nella piscina di un hotel a Carbonia. L'uomo si è accasciato al suolo e subito sono intervenuti parenti, ospiti e lo staff della struttura, che ha immediatamente allertato il 118, ma purtroppo i tentativi di rianimare il 64enne sono risultati vani. Oggi in Sardegna vige l'allerta rossa per condizioni meteo avverse per alte temperature. In alcune località, come anche Carbonia, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 41 gradi. A Ozieri (Ss) il termometro ha segnato 42 gradi. Le gtemperatire massime, secondo il bollettino Arpa Sardegna vanno dai 33° C di Cagliari ai 42 di Ozieri.