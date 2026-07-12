Nuova ondata di caldo in Italia. Allerta maltempo in Trentino. LIVE

Oltre un terzo della popolazione francese sarà al livello massimo di allerta per l'ondata di calore in corso come stabilito da Météo-France in queste ore esteso a 37 dipartimenti della Francia continentale. Questa intensificazione dell'ondata di calore sta alimentando i timori di una possibile propagazione degli incendi boschivi che stanno interessando il Paese. Nella notte fino alla mattina, circa 26 milioni di francesi saranno in allerta rossa, secondo un calcolo dell'AFP basato sui dati annuali dell'Insee (Istituto nazionale francese di statistica e studi economici). Oltre all'intera regione di Parigi, alla Bretagna, ai Paesi della Loira e al Centro-Valle della Loira, Météo-France ha esteso l'allerta a tredici dipartimenti, dalla Borgogna al Sud della Francia, che saranno anch'essi interessati da questo livello massimo. Quasi tutto il resto del Paese è in allerta arancione, ad eccezione di una decina di dipartimenti nel Sud-Est e in Corsica, finora risparmiati dalla terza ondata di caldo intenso che il Paese ha sperimentato negli ultimi due mesi e che dovrebbe persistere fino a metà della prossima settimana. In questo contesto, negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli incendi boschivi, la maggior parte dei quali "dovuti all'attività umana", come ha ricordato Emmanuel Macron in un messaggio su X, mettendo in guardia contro qualsiasi "imprudenza".