Meteo, l’anticiclone africano sull’Italia: settimana a 40 gradi. LIVE

Un uomo di 60 anni originario del Perù è morto annegato questo pomeriggio nel Milanese, a Cuggiono, nelle acque del fiume Ticino dove si era tuffato per trovare un pò di refrigerio dal grande caldo della giornata. Il 60enne era in compagnia dei propri familiari per una gita domenicale sulle sponde del fiume quando, ad un certo punto, si è tuffato senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno, insieme al nucleo sommozzatori e con un elicottero del reparto volo Malpensa. Le operazioni di ricerca si sono concluse con il recupero del corpo privo di vita dell'uomo, fanno sapere i vigili del fuoco. Non si tratta dell'unica vittima in Lombardia: oggi un 28enne residente a Pontoglio nel Bresciano ha perso la vita nel fiume Oglio, dove era entrato per un bagno anche senza saper nuotare ed è stato trascinato dalla corrente.