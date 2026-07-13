Meteo, l’anticiclone africano sull’Italia: settimana a 40 gradi. LIVE

La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sudest di Parigi. Inferno in Spagna, con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi della provincia di Almerìa. L'incendio è stato "stabilizzato", ha annunciato il presidente della regione dell'Andalusia, Juan Manuel Moreno
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L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al Centro-Sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sudest di Parigi. Dall'inizio dell'anno sono andati in fumo oltre 25.000 ettari, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2025. Inferno in Spagna, con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi della provincia di Almerìa. L'incendio è stato "stabilizzato", ha annunciato il presidente della regione dell'Andalusia, Juan Manuel Moreno.
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Palermo, vigili del fuoco impegnati a spegnere 33 roghi in poco meno di 24 ore
In 24 ore le squadre dei vigili del fuoco di Palermo sono state impegnate nel territorio per spegnere 33 incendi. Particolare impegno ha richiesto un incendio di vegetazione in contrada Molinazzo a Villafrati, dove è intervenuto anche il direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco, con il compito di coordinare da terra le operazioni dei mezzi aerei. Sono intervenuti due elicotteri della flotta del Corpo Forestale della Regione siciliana.
Terza ondata di caldo torrido, attesi picchi oltre i 40 gradi al Centro-Sud
Una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano porterà da oggi la terza ondata di caldo dell'estate sull'Italia, con temperature ben oltre le medie stagionali e punte superiori ai 40 gradi soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole maggiori. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, la fase più intensa dell'ondata di calore è attesa tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte della Penisola. Le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi in diverse aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero superare localmente i 42 gradi.
Nuovi record anche in Svizzera, rischio incendi
In diverse località svizzere oggi sono stati misurati nuovi record giornalieri di temperatura. A Sion la colonnina di mercurio è salita sino a 34,5 gradi, a Neuchâtel a 33,8 gradi, a Locarno Monti a 33,1 gradi, a Berna/Zollikofen a 32,1 gradi, a Elm (Glarona) a 28,9 gradi e a Chaumont (Neuchâtel) a 26,5 gradi, riferisce MeteoSvizzera sul suo sito web. In tutta la Svizzera vige inoltre un pericolo di incendi di boschi da marcato a molto elevato. Diversi cantoni hanno già introdotto divieti assoluti di accendere fuochi all'aperto. E la siccità aumenta ulteriormente il rischio di incendi.
Uomo di 60 anni si tuffa nel Ticino in provincia di Milano e muore annegato
Un uomo di 60 anni originario del Perù è morto annegato questo pomeriggio nel Milanese, a Cuggiono, nelle acque del fiume Ticino dove si era tuffato per trovare un pò di refrigerio dal grande caldo della giornata. Il 60enne era in compagnia dei propri familiari per una gita domenicale sulle sponde del fiume quando, ad un certo punto, si è tuffato senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno, insieme al nucleo sommozzatori e con un elicottero del reparto volo Malpensa. Le operazioni di ricerca si sono concluse con il recupero del corpo privo di vita dell'uomo, fanno sapere i vigili del fuoco. Non si tratta dell'unica vittima in Lombardia: oggi un 28enne residente a Pontoglio nel Bresciano ha perso la vita nel fiume Oglio, dove era entrato per un bagno anche senza saper nuotare ed è stato trascinato dalla corrente.
Paghe basse e caldo, i rider di Firenze in sciopero
Le paghe troppo basse. La richiesta di retribuzioni collegate sulle ore effettivamente lavorate e non sul cottimo. Condizioni di lavoro impossibili con le ondate di calore. I rider di Firenze - almeno quelli d Glovo e Deliveroo - dicono basta e il 15 luglio scioperano. Una decisione presa dagli stessi ciclofattorini nel corso di un'assemblea svolta in piazza Santissima Annunziata, nel centro storico fiorentino e promossa da Nidil Cgil Firenze proprio per affrontare le principali criticità e decidere le prossime iniziative di mobilitazione.