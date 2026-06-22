“Verificando a posteriori le durate dei guasti, abbiamo continuato a registrare durate intorno alla mezz'ora per gran parte, l'80-85%, delle utenze e una durata media dei disservizi tra 40 minuti e un'ora”, è stato spiegato, sottolineando che “la rete cittadina ha avuto anche picchi 500 MW, adesso però parliamo di potenza molto più concentrata, perché dovuta al condizionamento, tipicamente molto concentrato nel centro città, più densamente popolato, venerdì sono stati 440 MW, martedì e mercoledì 365 MW, settimana prima 300 MW e non è stato per variazione di produzione". Insomma, il peso dell’uso dei condizionatori ha giocato un ruolo nel mettere sotto stress le reti.