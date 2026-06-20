Caldo, bonus condizionatori: a chi spetta e a quanto ammonta

Attualmente sul mercato si possono reperire diverse tipologie di climatizzatori, ognuna differente dall'altra. Si parla, infatti, di monoblocco portatili che aspirano l’aria calda dalla stanza e la espellono all’esterno tramite un tubo che passa per una finestra, o ancora di monoblocco senza unità esterna, soluzione questa compatta, ideale per chi cerca un impianto fisso, ma vuole preservare l’estetica della facciata, Ci sono gli split portatili composti da due unità collegate da un tubo in cui circola il fluido refrigerante o gli split fissi, formati da un’unità interna montata fissa a parete nella stanza da rinfrescare e un compressore esterno. Ma si possono acquistare anche multi-split dotati di un’unità esterna collegata a due o più unità interne, utili per raffrescare più stanze contemporaneamente. E alcuni condizionatori sono dotati anche di pompa di calore, utile per riscaldare l’ambiente durante l’inverno, e della tecnologia inverter, che regola in modo automatico la velocità del compressore per mantenere una temperatura stabile e ridurre i consumi energetici.