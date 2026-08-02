Introduzione

Agosto è il mese per eccellenza delle partenze per le vacanze estive. Molti uffici sono chiusi e c’è chi, attaccando alla chiusura aziendale anche qualche giorno di ferie, può prendersi anche un lungo periodo di pausa dal lavoro. Con l’aumento del turismo, si alzano però anche i prezzi per gli alloggi dato che si tratta dell’alta stagione. Nel 2026, data la situazione geopolitica che ha portato i costi di energia e carburanti alle stelle, anche gli spostamenti hanno subito rincari. Da un’indagine di Facile.it emerge che meno del 40% degli italiani partirà ad agosto a causa di costi troppo alti per alloggi e trasporti