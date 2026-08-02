Prezzi estate 2026, ad agosto servono 1.000 euro a testa per alloggio e trasporti: i costiEconomia
Introduzione
Agosto è il mese per eccellenza delle partenze per le vacanze estive. Molti uffici sono chiusi e c’è chi, attaccando alla chiusura aziendale anche qualche giorno di ferie, può prendersi anche un lungo periodo di pausa dal lavoro. Con l’aumento del turismo, si alzano però anche i prezzi per gli alloggi dato che si tratta dell’alta stagione. Nel 2026, data la situazione geopolitica che ha portato i costi di energia e carburanti alle stelle, anche gli spostamenti hanno subito rincari. Da un’indagine di Facile.it emerge che meno del 40% degli italiani partirà ad agosto a causa di costi troppo alti per alloggi e trasporti
Quello che devi sapere
I dati sugli italiani in vacanza
Dai dati dell’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca Emg, si nota che se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani faceva le vacanze estive durante il mese di agosto, quest’anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio, mentre 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di 1 viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto.
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Quanto costa andare in vacanza
Lo studio ha stimato che, considerando solo trasporti e alloggio, per le vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa. Sempre l’indagine ha evidenziato come molti cittadini abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale in modo che l’uscita per la voce di spesa destinata alle vacanze pesi il meno possibile sul budget familiare. Secondo le stime di Facile.it, nei primi cinque mesi del 2026, per questa finalità sono stati erogati finanziamenti per un totale di circa 170 milioni di euro.
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Cosa ha motivato le scelte degli italiani per le vacanze 2026
Il 36,1% degli intervistati ha dichiarato di essere già stato nel luogo prescelto per la vacanza, mentre 1 su 4 ha seguito un consiglio di amici/parenti/colleghi. Per più di 7 milioni di viaggiatori, invece, la decisione è stata guidata dal budget prefissato. L’analisi ha invece mostrato che social network e influencer, quando si tratta di vacanze, hanno un potere di persuasione minore rispetto a quello che si potrebbe pensare: solo il 9,7% dei rispondenti, infatti, è stato influenzato da quanto visto sui profili social dei content creators nella scelta della destinazione.
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L’intelligenza artificiale nella scelta delle vacanze
Un dato sorprendente riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nella scelta e organizzazione delle vacanze. Dallo studio è emerso che il 4,3% dei rispondenti l’ha usata per scegliere la meta del proprio soggiorno. Anche una ricerca di Mastercard ha rivelato che gli italiani si affidano all’IA nei consumi e si mostrano sempre più aperti alla personalizzazione, che si tratti di viaggi, esperienze o acquisti quotidiani. Guardando ai prompt più gettonati emerge che la domanda non si concentra su vacanze generiche ma nella ricerca di destinazioni autentiche e meno conosciute.
Dove soggiornano gli italiani
Fra le sistemazioni predilette dagli italiani per le ferie, quest’anno le case vacanza hanno registrato un vero e proprio boom tanto è vero che più di 7,6 milioni di italiani (26,9% dei vacanzieri) hanno scelto questo tipo di struttura per soggiornare. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio.
C’è chi sfrutta la casa di vacanza dei genitori
Sempre per cercare di risparmiare sul costo finale del soggiorno fuori casa, aumenta il numero di italiani che trascorreranno le vacanze nell’abitazione estiva dei genitori: sono circa 2 milioni. Il mondo del turismo 'professionale' riesce a superare le case vacanza solo se si sommano alberghi, hotel, agriturismi e B&B, scelti dal 38,2% dei rispondenti, pari a poco meno di 11 milioni di individui.
La stima del costo per una settimana di vacanza
Secondo l'elaborazione del Centro Studi e Ricerche Anasf, l'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, una settimana di vacanza ad agosto per una famiglia lombarda, due adulti che lavorano e un figlio fino a 10 anni, costa in media 2.325 euro quindi con una spesa che "incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare”. Secondo una indagine realizzata da Ipsos-Doxa, il 54% di chi non partirà quest'estate ha spiegato di aver rinunciato alle vacanze per ragioni economiche. Si tratta del 10% in più rispetto allo scorso anno.
Dove vanno gli italiani in vacanza
La maggior parte degli italiani trascorrerà le ferie nei confini nazionali, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa; tra di loro il 22,4% in Spagna, il 14,5% in Grecia e il 10,8% in Francia. Tra chi si avventurerà in viaggi a lunga percorrenza, invece, il 2,1% andrà in Asia, l’1,9% in America Latina e l’1,4% in Medio Oriente. Appena l’1% ha affermato che andrà in Nord America, una percentuale in forte calo se si considera che nel 2022, secondo l’Istat, gli italiani che avevano viaggiato negli Stati Uniti erano stati quasi il 3%.
Come si spostano gli italiani
L’automobile rimane il mezzo di trasporto preferito dagli italiani per raggiungere la meta delle proprie vacanze: è stata infatti indicata da più di 15,8 milioni di vacanzieri (55,5%), in particolar modo dai 45-54enni (66,6%) e dagli abitanti del Nord Est (67,2%). Brutte notizie per loro: l’aumento del prezzo del carburante potrebbe pesare ad agosto per oltre 1 miliardo di costi extra a livello nazionale, vanificando, almeno in parte, l’intento di risparmiare su questa voce di spesa. Al secondo posto si trova l’aereo, che verrà utilizzato da oltre 8,7 milioni di italiani (30,7%) e che è prediletto soprattutto dai più giovani (nella fascia anagrafica 25-34 anni la percentuale raggiunge il 54%).
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