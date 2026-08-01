Giro del mondo letterario, 20 consigli a tema viaggio per l’estate 2026
C'è il viaggio di Strøksnes sulle orme dell’esploratore norvegese Carl Lumholtz e quello di Westerman sulle tracce del leggendario Willem Barents. Ma anche il racconto degli Stati Uniti dai finestrini di un bus turistico e quello della storica Nakasendo Road, in Giappone, in sella a una bicicletta. Nel primo sabato di agosto vi portiamo alla scoperta di 20 libri per un'estate di letture a tema travel
a cura di Costanza Ruggeri