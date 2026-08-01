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LA SICILIA E' UN SENTIMENTO di Antonio Spadaro (Touring Club Italiano) -"Vivere sullo Stretto è un invito al viaggio - scrive Spadaro - . L'altrove è una terra vicina che sta lì e va raggiunta per attraversamento". Gesuita, sottosegretario del Dicastero per la Cultura della Santa Sede e viaggiatore che ha accompagnato Papa Francesco in 63 Paesi, è soprattutto un messinese doc

La Milano del design, tour "creativo" nel capoluogo lombardo