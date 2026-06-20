Dalla Cina alla Germania, gli aeroporti più belli del mondo: la classifica Prix Versailles
Coperture a forma di fiore di loto e soffitti in vimini intrecciato. Ma anche giardini pensili, strutture dai motivi fluidi e spazi con opere d’arte contemporanea. È stata pubblicata la lista dei prestigiosi "Prix Versailles Most Beautiful Airports 2026": sette terminal, in cinque Paesi, che si distinguono per design, approccio alla sostenibilità, innovazione ed eccellenza architettonica. A primeggiare India e Stati Uniti. Europa presente con l'aeroporto di Francoforte
a cura di Costanza Ruggeri