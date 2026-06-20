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L'Aeroporto Internazionale Techo (costituito da un blocco centrale e due moli aerodinamici) trae forte ispirazione dai templi e dalle forme tradizionali cambogiane ed è stato progettato per rispondere al caldo e all'umidità della Cambogia mediante l'utilizzo di grandi tettoie per ombreggiare le facciate e proteggere gli interni dal sole diretto. All'interno dell'aeroporto sono presenti ampie aree verdi con piante tropicali

La Milano del design, tour "creativo" nel capoluogo lombardo